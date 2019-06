Mònica Terribas s'absenta temporalment de l'antena de Catalunya Ràdio

Mònica Terribas deixarà de presentar de forma temporal El matí de Catalunya Ràdio. Així ho ha comunicat aquest mateix dijous al migdia l'emissora de ràdio pública, que ho atribueix a "problemes familiars".En un breu comunicat difós als mitjans de comunicació, Catalunya Ràdio demana respecte per la intimitat de Terribas i la seva família, sense concretar els motius. Aquest dijous ja s'ha posat al capdavant del programa insígnia Gerard López, número dos de Terribas.Aquest dimecres es van publicar el resultats del darrer Estudi General de Mitjans, que van confirmar el lideratge de RAC1 i la tendència a l'alça de Catalunya Ràdio . Una remuntada pilotada, precisament, per El Matí de Catalunya Ràdio, que ha guanyat 21.000 oients respecte l'estudi de fa tot just un any.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor