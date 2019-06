Mig miler de professionals mèdics reforçaran l'atenció als CAP i hospitals durant l'estiu

Aquest estiu es planteja calorós, i Salut ja ha posat en marxa diverses accions per plantar cara a les elevades temperatures . De juny a setembre, el Departament de Salut ha reforçat l'atenció als CAP i hospitals amb 503 treballadors (l'any passat n'eren 481), dels quals 212 són metges, 182 infermers, 102 auxiliars i altres set, professionals del sector. En aquesta línia, el secretari de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, ha advertit que l'any passat van notificar-se 65 casos de cop de calor, dels quals 28 van morir. Es tracta de la xifra més elevada registrada per l'Agència de Salut Pública de Catalunya (APSCAT) des del 2004.El Departament vol sensibilitzar a la població de la importància de prevenir i minimitzar els efectes que tenen les altes temperatures, especialment entre la població més vulnerable (majors de 75 anys, nadons, discapacitats físics, malalts crònics, persones que viuen soles, persones en situació de precarietat social, que es mediquin o facin un excés d'activitat). Per aquest motiu ha presentat aquest dijous la campanya Un estiu sense UFFF , que estarà activa tot l'estiu i que inclou recomanacions a tenir en compte davant les onades de calor.Entre aquestes recomanacions destaquen una bona hidratació, protegir-se del sol amb crema solar, evitar altes temperatures, ventilar i refrescar les llars i supervisar els infants a l'aigua. La subdirectora del CatSalut, Marta Chandre, ha apuntat que l'estiu no només és una època de l'any en què s'ha d’extremar la precaució per les onades de calor, sinó que també són amenaces la contaminació, no mantenir les cadenes de fred en alimentació (fet que pot propiciar l'aparició de bacteris), els ofegaments a l'aigua (especialment gent gran en platges i infants en piscines) i les cremades de sol.Paral·lelament a la crida a la prevenció, Salut també ha presentat el Pla d'estiu, amb què el CatSalut adequa la xarxa sanitària pública a la demanda assistencial que es produeix durant l'estiu. Aquest pla ha estat elaborat a partir de l'estudi de les tendències de la ciutadania, que durant el juliol i agost sol concentrar-se sobretot a la costa. El mig miler de professionals mèdics que faran de suport als diferents centres seran o bé contractacions noves o redistribució de la plantilla, ha explicat Chandre.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també reforça el dispositiu d'aquest estiu amb 25 unitats addicionals de suport vital bàsic i avançat. Aquestes mesures amplien la cobertura a les zones costaneres de Tarragona, terres de l'Ebre, Garraf i Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor