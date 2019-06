Circ i música s'uneixen en un Clownia amb totes les entrades exhaurides

El públic assistent podrà gaudir d'alguns dels grups del moment i de noms consolidats com Oques Grasses, Green Valley, Doctor Prats, Itaca Band o Judit Neddermann, que actuaran al costat d'artistes emergents com les Balkan Paradise Orchestra, Lildami o Pupil·les, entre altres.

Enguany destaca l'espai del circ, que per primera vegada tindrà representació internacional. Pel que fa a l'espai de consciència, aquest any es posa el focus en la lluita contra els efectes socials, econòmics i mediambientals del canvi climàtic a través de la programació d'activitats dirigides per a totes les edats.Pots consultar el programa aquí