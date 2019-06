FOTOS Les muses de Míriam Ponsa desafien els cànons de bellesa

Míriam Ponsa vesteix una de les models que desfilarà per presentar la seva pròxima col·lecció. Foto: Estefania Escolà

Desfilada Muses SS20 de Míriam Ponsa. Foto: Jordi Saragossa

L'empoderament de la dona inspira la col·lecció Muses SS20 que la manresana Míriam Ponsa ha dissenyat en homenatge a la diversitat i l'autoacceptació. A la proposta, es trenquen els cànons de bellesa establerts en passarel·la i es dona pas a protagonistes de diverses talles i edats. Tota la col·lecció es treballa de forma personalitzada per a cada model buscant destacar la personalitat a través de les peces. Míriam Ponsa ha presentat la col·lecció lluny de la passarel·la 080 Barcelona Fashion, on tantes vegades ha estat reconeguda. La creadora manresana ha decidit desmarcar-se de la popular fira, i ha creat la seva pròpia desfilada independent per presentar la nova col·lecció primavera-estiu 2020.El motiu és que no se sent còmode en una plataforma "on s'imposen cànons de bellesa que no són un reflex de la realitat". "Si la moda és un altaveu, aprofitem-lo per donar una imatge d'inclusió i no d'exclusió", ha subratllat. La desfilada s'ha fet aquest dimecres, 26 de juny, a l'antiga fàbrica Estrella Damm.Míriam Ponsa s'ha inspirat en l'empoderament de les dones per a la seva col·lecció per a la temporada primavera-estiu 2020. Ho ha fet a partir de les seves grans referents, però també de "dones reals". Aquest concepte de col·lecció l'ha fet reflexionar i ha estat ara que ha vist com un contrasentit el fet de presentar una col·lecció com aquesta en un marc com el de la 080, "que imposa uns cànons de bellesa estandarditzats i globalitzats". "Veia la meva col·lecció tan treballada amb una dona estandarditzada i clonada en 15 models diferents i pensava que no tenia massa sentit", ha explicat.Per aquest motiu, ha decidit crear la seva pròpia desfilada "amb dones reals". Hi han participat 21 dones d'entre 16 i 64 anys, i amb talles i mides totalment diferents.El càsting de les models ha estat treballat amb molta sensibilitat i ha destacat la seguretat i fortalesa de les dones que s'hi han presentat. Aquest empoderament ha moldejat de forma contundent la creació de la col·lecció.Simone de Beauvoir, Malala Yousafzai, Frida Kahlo i Teresa de Calcuta són algunes de les muses que inspiren la col·lecció i es transformen de forma gràfica en l'estampat i brodats.L'inspiració en dones lluitadores i les arts marcials japoneses són referents per treballar les proteccions del cos en forma de complements pel cap i els braços. Aquestes peces simbolitzen l'opresssió.El patronatge es treballa amb formes de talles grans per aconseguir peces còmodes que permetin la llibertat de moviment. L'artesania juga un paper rellevant i es treballa amb cintes i cordons que formen paisatges i simbolitzen la riquesa de la diversitat.S'utilitzen teixits naturals com el cotó, lli i seda. La pell és un element important per crear els complements que representen la lluita i la fortalesa.Colors bàsics com el blanc i el negre ajuden a destacar la personalitat i reforcen els extrems. Els colors torrats estan presents en diverses games i aporten tranquil·litat i quietud.

