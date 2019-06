Torra, a un pas del judici pel cas dels llaços grocs

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebutjat l'arxiu de la causa contra el president de la Generalitat, Quim Torra, per un presumpte delicte de desobediència arran de la polèmica del llaç groc penjat al balcó del Palau. L'acció judicial suposa que el president es pugui veure abocat a afrontar un judici per haver desatès les ordres de la Junta Electoral Central, que en període electoral va ordenar la retirada de la pancarta que exigia la llibertat dels presos polítics en considerar-la "simbologia partidista". La Fiscalia i l'acusació popular -Vox- tenen ara deu dies per presentar els escrits d'acusació o sol·licitar l'arxiu de la causa. El delicte de desobediència pot acabar suposant la inhabilitació d'un dirigent polític.El tribunal ha respost així a la denúncia presentada per la Fiscalia el 27 de març i a la de Ciutadans presentada 12 dies abans al·legant que no es complia la neutralitat política. Davant de l'ultimàtum fixat per la Junta Electoral per la retirada de la pancarta amb el llaç groc que reivindicava la llibertat dels presos, Torra va demanar inicialment un informe al Síndic de Greuges -una dilatació de la retirada que el tribunal entén com una voluntat de desobeir-. Després va canviar el llaç groc per un de blanc, va acabar ordenant la retirada de tots els llaços dels edificis de la Generalitat emparant-se en l'informe del Síndic i, finalment, va ordenar col·locar una pancarta reivindicant la llibertat d'expressió.El jutge argumenta que queda acreditada de forma indiciària que Torra pot haver comès un delicte de desobediència i argumenta que, des de la convocatòria de les eleccions del 28 d'abril per part de Pedro Sánchez, els poders públics estaven "obligats a actuar amb estricta objectivitat i neutralitat" per garantir el dret al sufragi igualitari. Els canvis de pancartes i de símbols, recull la interlocutòria, responen a la intenció del president de "persistir en la desobediència".Quedava, doncs, prohibit, explicita la interlocutòria, l'exhibició en edificis públics de "símbols i emblemes ideològics o partidistes". També argumenta que tant el Palau de la Generalitat com les conselleries, estaven exhibint de forma "permanent" llaços grocs i estelades, així com lemes demanant la llibertat dels presos polítics. "Els citats símbols, emblemes i lemes representen, en essència, els anhels de la independència de Catalunya respecte d'Espanya i la constitució en forma de república", especifica el text.Afegeix que aquesta simbologia identifica "legítimament" a uns partits polítics i a una part de la societat catalana, de la mateixa manera que és legítim que una altra part i uns altres partits s'hi oposin. Aquests símbols, insisteix el tribunal, poden ser utilitzats "legítimament" per les formacions que ho vulguin en la seva propaganda electoral però no per les administracions i els poders públics. Fer el contrari, indica, suposa "infringir greument el seu deure d'objectivitat i neutralitat", més encara en període electoral.El TSJC també assegura que Torra no pot al·legar la falta de competència de la Junta Electoral per ordenar la retirada de les pancartes. Es tracta d'un argument, subratlla, que no "mereix cap crèdit". La Fiscalia i l'acusació popular tenen ara un termini de deu dies per presentar els escrits d'acusació o bé sol·licitar l'arxiu de la causa.

