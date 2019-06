Pagesos treuen els tractors de nit per impedir que l'incendi arribi als pobles

Els Bombers i els diferents cossos d'emergències, com els Agents Rurals, l'exèrcit espanyol o el SEM, no són els únics que s'han mobilitzat en les últimes hores per combatre el gran incendi de la Ribera d'Ebre, que arrasa milers d'hectàrees . Diversos pagesos han tret els tractors aquesta nit per fer tallafocs segant els camps amb l'objectiu d'evitar que les flames superessin la carena i s'aproximessin al poble.

