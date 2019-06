El govern de Sánchez demana al PP i a Ciutadans que «no obstaculitzin» la investidura

Que els partits "de la dreta" –PP i Ciutadans- “no obstaculitzin” la investidura de Pedro Sánchez, i que Unides Podem “comparteixi els objectius de polítiques socials” que proposa el PSOE. Aquesta ha estat la proposta que la vicepresidenta del govern espanyol, Carme Calvo, assegura que s’ha fet a aquests grups polítics per avançar cap a una investidura que “no paralitzi Espanya”.Calvo ho ha volgut aclarir des de Catalunya, on ha participat al segon fòrum europeu Women Business & Justice, des d’on s’ha volgut deslligar de les darreres afirmacions dirigides des del partit de Pablo Iglesias en què se’ls acusava d’acostar-se a la dreta per aconseguir l’abstenció.“No és veritat”, ha afirmat la vicepresidenta, que ha volgut aclarir de forma molt rotunda: “Nosaltres som un govern socialista, som un partit que quan governa, té una tradició de polítiques progressistes”. En aquest punt, ha adreçat la seva petició a Unides Podem, a qui ha demanat un acord que permeti “continuar treballant”, de la mateixa manera que s’ha fet durant l’últim any.Pel que fa a les converses que hi ha hagut amb PP i Ciutadans, les ha circumscrit a la simple petició de no “obstaculitzar”, i s’ha preguntat: “Quina és la proximitat que resulta tenir Casado o Rivera amb un govern com el nostre?”.Calvo ha alertat que impedir la investidura deixaria l’estat espanyol en una situació greu, sobretot pel que fa a les administracions locals i autonòmiques que, per exemple, “depenen d’una part substantiva dels pressupostos”, que actualment estan prorrogats. En aquest punt, ha demanat “responsabilitat”, ja que els resultats dels comicis no deixen massa marge de maniobra: “No hi ha alternativa, a no ser que PP, Ciutadans, Vox i Unides Podem formin una coalició”. Així mateix, ha recordat a Iglesias que tampoc "hi ha majoria” par governar només amb el seu partit.La ministra de la Presidència també ha assegurat que l’objectiu del PSOE és que la investidura es pugui produir abans de l’agost i, per tant, que aquesta s'efectuï durant el mes de juliol. Calvo ha anunciat que el proper 2 de juliol el president Pedro Sánchez proposarà una data a la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, perquè aquesta sigui durant els propers dies del mes.“Nosaltres no anem a la investidura de Sánchez a cap tipus de joc estratègic”, ha assegurat, sinó, segons ha dit, a “seguir treballant a ple rendiment” –si és possible ja durant l’agost- perquè el govern espanyol ha d’afrontar “reptes importants en la política nacional i europea”.

