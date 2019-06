Calvo es desplaça fins a l'incendi de la Ribera d'Ebre

El #conseller @MiquelBuch "fins a aquest matí han cremat 4.000 hectàrees. Les dificultats al flanc dret són importants. Els cossos de seguretat i emergències segueixen treballant en un foc d'alta complexitat. #IFTorredelEspanyol pic.twitter.com/IvLynD9z8r — Interior (@interiorcat) June 27, 2019

Es tracta d’un dels pitjors incendis dels darrers 20 anys, amb un potencial de 20.000Ha. La feina d'aquesta nit és bàsica, tenint en compte que les dures condicions meteorològiques demà tornen a ser extremes.

Demanem la màxima precaució i responsabilitat!https://t.co/sEkfbXBSnp pic.twitter.com/nxqkLMlNN1 — Bombers (@bomberscat) June 26, 2019

ACTUALITZACIÓ 7:30 hores: #IFTorredelEspanyol afecta una superfície de més de 4.000 ha pic.twitter.com/FqlMINJttl — Agents Rurals (@agentsruralscat) June 27, 2019

L'incendi de la Ribera d'Ebre que ja ha cremat unes 4.000 hectàrees de vegetació i que s'ha estès també a les comarques de la Segarra i les Garrigues preocupa enormement el govern espanyol. Així ho ha manifestat aquest dijous la vicepresidenta de l'executiu de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, que s'hi ha desplaçat durant el matí com a mostra de suport."Em preocupa el curs de l'incendi important que hi ha a Tarragona", ha afirmat després de participar en la inauguració del 2n fòrum internacional Women Business & Justice, que també ha comptat amb la participació de la consellera de Justícia, Ester Capella, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Després de la inauguració de l'acte, Calvo ha assegurat que tenia la intenció d'acostar-se al foc per veure "com va evolucionant".La vicepresidenta del govern espanyol ha recordat que, a petició del Govern de la Generalitat aquest dimecres, l'Estat hi ha enviat 300 efectius de l'Exèrcit, un fet "habitual en qualsevol situació de risc important" com la que s'està vivint.Els Bombers de la Generalitat han estat treballant al llarg d’aquesta matinada amb una vuitantena de dotacions terrestres en l’incendi, que continua actiu i que segons les darreres dades del conseller Miquel Buch ja ha afectat unes 4.000 hectàrees de vegetació. El conseller d'Interior no s'ha mostrat massa optimista, en la compareixença que ha fet als volts de les 8 del matí, i ha destacat les complicacions de les tasques d'extinció de l'incendi. El conseller ha dit que es podria tractar del pitjor incendi dels últims anys a Catalunya, que podria arribar a les 20.000 hectàrees, i que la seva extinció "va per llarg".A les 7 del matí s'ha incorporat un helicòpter de comandament, un helicòpter bombarder i dos avions de vigilància i atac. A partir d'ara, i de manera progressiva, s’aniran incorporant la resta de mitjans aeris, amb tres helicòpters bombarders més, un altre helicòpter de comandament i els tres hidroavions del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.La Unidad Militar de Emergencias ha arribat aquesta passada nit per col·laborar en les tasques d’extinció. La integren uns 120 efectius i 9 vehicles, del Batallón de Intervención amb base a Saragossa, dispositiu que podria incrementar en funció de com evolucioni l’incendi al llarg de les pròximes hores. El dispositiu d’extinció també compta, des d’ahir, amb maquinària pesada.Al llarg de la matinada, l’estratègia dels Bombers ha consistit a reforçar l’atac al flanc esquerre amb l’objectiu d’ancorar l’incendi a tocar de la carretera C-12. Això permetrà poder-se centrar posteriorment en el flanc dret. S’ha treballat amb intensitat màxima aprofitant que, a partir del vespre, el vent havia amainat a la zona i que la temperatura havia començat a baixar amb l’arribada de l’ocàs. La humitat, com és habitual en horari de nit, també ha pujat fins al 62% que s’ha registrat a les 05.00h. Tot i això, i al llarg de la jornada diürna d’avui, s’espera que les temperatures es tornin a alçar; de fet, la humitat relativa ja ha començat a baixar. Per tant, la situació en general tornarà a ser de risc extrem, amb la qual cosa es manté la previsió de què el potencial de l’incendi és de 20.000 hectàrees.Des dels moments inicials, el foc es va propagar amb molta velocitat en direcció nord-oest, empès pel vent. Anit, l’incendi tenia un perímetre de 128 quilòmetres, amb 14 quilòmetres de llargada, i ja havia afectat unes 3.600 hectàrees afectades de diversos municipis: la Torre de l’Espanyol, Vinebre, la Palma d’Ebre, Flix i Maials, segons la darrera estimació del Cos d’Agents Rurals. Hi ha una trentena de persones evacuades, de les masies que hi ha a la zona.La Creu Roja ha habilitat amb desenes de matalassets i mantes la sala esportiva de l'escola Enric Grau Fontseré de Flix per a tots els desallotjats per l'incendi que hi han volgut passar la nit. L'Ajuntament ha fet un inventari amb una quarantena de veïns que podrien necessitar un espai per menjar, dormir i netejar-se però han estat molts més el afectats, com han assegurat fonts dels consistori.Hi ha també cinc carreteres tallades com a conseqüència d’aquest incendi: la C12 (entre Maials i Flix), la T703 (a la Palma d’Ebre ), la C233 (entre Bovera i Flix), la T714 (Torre de l’Espanyol) i la T2237 (entre Vinebre i la Palma d’Ebre).Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’Alerta del Pla per Incendis Forestals de Catalunya, INFOCAT. Manté activada, també, l’alerta del Pla PROCICAT.Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc hagi començat en un femer que hauria començat a cremar tot sol.

Una granja de xais, arrasada

L'incendi ha arrasat una granja de xais a Torre de l'Espanyol, una de les poblacions afectades. Això és el que ha assegurat l'alcalde del municipi, Joan Juncà, que ha apuntat que els animals haurien mort a causa del foc. Segons ha explicat Juncà, l'incendi, que ja ha afectat més de 500 hectàrees i obligat a desallotjar diversos masos, està descontrolat i "pinta molt malament".

Imatge aèria que mostra l'abast de l'incendi.

