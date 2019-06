EN DIRECTE El gran incendi de Ribera d'Ebre

11:10

El Parlament expressa la seva solidaritat amb els municipis afectats per l'incendi de la Ribera d’Ebre. Torrent agraeix l'esforç dels servidors públics per fer front al foc.

Tot el nostre suport als professionals que esteu lluitant contra l’#IFTorredelEspanyol. Gràcies per la vostra entrega i dedicació vetllant pel territori i la seguretat dels veïns i veïnes. https://t.co/wq0dPD6BiL — Roger Torrent 🎗 (@rogertorrent) June 26, 2019