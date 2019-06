El cap dels Bombers: «La situació és molt crítica»

Imatges aèries del flanc dret de l'incendi. El video va ser fet en el darrer vol del vespre en l'helicòpter de #bomberscat. S'hi aprecien l'orografia abrupta del terreny i la dispersió de les flames, a causa del gran nombre de focus secundaris que ha fet #IFRiberadEbre pic.twitter.com/2kFpu0LHpI — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

Hores d'ara, el flanc esquerra del cap de #IFRiberadEbre està aturat a la C12. Unitat #GRAF #bomberscat l'hi han estat duent fent cremes. El flanc dret del camp continua molt actiu; és una zona molt abrupta, amb molts barrancs. L'orografia dificulta les tasques d'extinció. — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

El cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, ha constatat que la situació de l'incendi de la Ribera d'Ebre encara "és molt crítica". Les estimacions actuals apunten que s'han cremat més de 4.000 ha , però les condicions metereològiques fan que aquest continua sent un incendi amb potencial per cremar 20.000 ha, ha assegurat.Actualments els Bombers han aconseguit estabilitzar un terç del flanc dret de l'incendi, el més perillós. "Posarem tots els esforços en consolidar este terç i a veure si a partir de la tarda podem avançar més", ha explicat. Tot i això, el cap dels Bombers es continua mostrant "molt amoïnat" per l'evolució d'aquest flanc: "pensem que amb les condicions meteorològiques actuals sobre flanc dret aquest sens pugui acabar obrint i pugi cap al nord i puguem tenir una afectació de moltes més hectàrees".Pel que fa al flanc esquerre, continua actiu, però els Bombers l'estant "deixar baixar" cap a la carretera C-12, on es preveu que "amb pocs recursos" es pugui frenar. I és que "el país no està preparat per tenir un incendi important amb simultaneïtat", ha expressat el cap dels Bombers.Borrell ha explicat que en aquests moments s'està treballant amb tots els mitjans disponibles. No obstant "la gran dificultat no és de mitjans sinó de terreny. No es senzill de trobar llocs segurs on emplaçar vehicles. La orografia és complicada i ens genera moltes dificultats en la intervenció sumat amb les dures condicions meteorològiques no ens fa ser optimistes", ha conclòs.

