CaixaBank, Global Payments i Ingenico s'alien per innovar en start-ups de comerç i «fintech»

Les aliances estratègiques entre grans companyies són fonamentals per competir amb èxit en el mercat global. CaixaBank, Global Payments i Ingenico uneixen forces en un programa internacional d'innovació adreçat a les start-ups dels sectors del comerç i el fintech. El projecte s'anomenarà Zone2boost i es constituirà com una nova companyia participada per caixaBank (44%), Global Payments (40%) i Ingenico (20%) i comptarà també amb la col·laboració de l'escola de negocis IESE.El projecte pretén identificar iniciatives empresarials que siguin innovadors en la tecnologia per a activitats comercials i serveis financers, i tenir cura del seu desenvolupament. Totes aquelles start-ups seleccionades tindran accés a finançament i a disposar d'estructures de coworking i assessorament pel seu creixement. Com a retorn, les tres companyies impulsores tindran preferència per incorporar els projectes desenvolupats per les start-ups a la seva oferta comercial.L'acte ha comptat amb l’assistència de Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Jeff Sloan, CEO de Global Payments, i Mark Antipof, responsable de vendes i màrqueting d’Ingenico. Alcaraz, en la seva intervenció, ha destacat la força d'aquesta aliança, que ja ve de lluny i depassa el negoci a l'estat espanyol. "Estem intentant crear un ecosistema i un lloc de trobada", ha afirmat. Ha destacat la posició de Barcelona en el mercat global i la innovació "i s'ha de seguir posicionant en el món perquè sigui una referència internacional equivalent a San Francisco pel que fa als sistemes de pagament".CaixaBank disposa d'una divisió de serveis financers explícitament adreçat a start-ups globals, Day-One, i té un interès estratègic en el sector. Global Payments, amb seu a Atlanta, és líder mundial en tecnologia i softwre per a solucions de pagaments. Ingenico Group, per la seva banda, és un altre líder global en sistemes de pagament i ofereix solucions segures per reforçar el comerç en tots els canals.Mark Antipof, d'Ingenico, ha destacat la importància de les aliances estratègiques entre companyies: "És evident que no podem innovar nosaltres sols, necessitem la col·laboració. I sobretot, necessitem aprendre de les star-ups, que són molt més dinàmiques per moure's en el sector del comerç".

