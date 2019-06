VÍDEO Noves imatges aèries que mostren la gran perillositat de l'incendi de la Ribera d'Ebre

Imatges aèries del flanc dret de l'incendi. El video va ser fet en el darrer vol del vespre en l'helicòpter de #bomberscat. S'hi aprecien l'orografia abrupta del terreny i la dispersió de les flames, a causa del gran nombre de focus secundaris que ha fet #IFRiberadEbre pic.twitter.com/2kFpu0LHpI — Bombers (@bomberscat) 27 de juny de 2019

Els Bombers treballen a contrarellotge per controlar el foc que ja ha arrasa milers d'hectàrees a Ribera d'Ebre . El que més preocupa és el costat dret de l'incendi. Durant la matinada només s'ha pogut arribar al 33% d'aquesta banda.Aquest dijous al matí els Bombers han difós unes noves imatges aèries en què s'aprecia la perillositat del foc. El vídeo, gravat des d'un helicòpter, mostra l'orografia abrupte del terreny i la dispersió de les flames, dos elements que els Bombers han explicat que compliquen molt les tasques d'extinció.L'alerta per incendis forestals arreu del país és un dels factors que més preocupa els Bombers. Arribats avui al pic més alt de l'onada de calor, amb temperatures extremes, el risc que s'originin grans focs és elevadíssim. Interior contempla la possibilitat de més d'un gran incendi simultani, una situació d'emergència que no s'ha donat mai encara abans a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor