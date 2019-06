Les Festes del Tura d'Olot presenten una programació musical de luxe

Aquest dimecres s'ha presentat a la Sala El Torín la programació musical de Festes del Tura d'Olot. El batlle Pep Berga, acompanyat del regidor de Festes, Agustí Arbòs; de Josep M. Coma –que fins ara havia tingut aquesta responsabilitat– i de Jordi Serrat, director de Festes, han presentat les principals propostes musicals de la Festa Major d’Olot, que tindrà lloc del 6 al 10 de setembre d'enguany. L’acte ha comptat amb l’assistència i actuació d’Arnau Tordera, cantant del grup Obeses que també actuarà a les Festes del Tura.De fet, l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot ja ha clos la programació musical de la Festa Major de la Ciutat. En total s’han contractat 42 formacions que, sumades a les iniciatives organitzades per les entitats i cobles, fan que un any més s’arribin a una cinquantena d’actuacions.La programació de les Festes del Tura és, un any més, molt eclèctica perquè tothom trobi activitats al seu gust, també a nivell musical. Destaquen propostes com els Catarres, un grup indispensable en l’imaginari de música en català reconeguts amb els principals guardons de la industria musical catalana. Un altre grup que no necessita presentacions és Mishima. La formació liderada per David Carabén difícilment forma part de la programació d’una Festa Major. Fan molt pocs concerts gratuïts i són ells els que escullen aquestes propostes i Olot tindrà la sort de poder-lo acollir aquest setembre a la ciutat.També tocaran a Olot Buhos. Al grup de rock de Calafell els avalen més de 100.000 seguidors a les xarxes i formar part del cartell dels principals festivals del país. Qui també té molts seguidors és en Miquel del Roig. Un personatge de la música que amb els temes propis i les interpretacions de cançons d’altres autors s’ha convertit en imprescindible de festivals com el Canet Rock.Aquest any es farà un viatge en el temps. L’Orquestra Mondragon pujarà a l’escenari de Festes i segur que molts recordaran l’actuació que el grup de Javier Gurruchaga va fer a Olot l’any 1985. El concert forma part dels actes de celebració dels 30 anys de la Penya AOAPIX, l’Associació d’Olotins Amics del Porc i el Xai.Obeses serà un altre dels concerts principals de Festes del Tura. El grup de Tona serà a les Festes del Tura i el seu cantant, Arnau Tordera, ha participat de l’acte de presentació que s’ha fet a la sala El Torín d’Olot. L’alcalde d’Olot Pep Berga, el director de Festes Jordi Serrat, Agustí Arbòs regidor de Festes que acaba d’agafar el relleu de Josep M. Coma, han estat els encarregats d’anunciar les propostes musicals de la Festa Major d’Olot.Al costat de formacions amb una trajectòria consolidada, les Festes també aposten per grups menys coneguts però amb propostes molt interessants. Com Momo, una banda de tribut a Queen. Coincidint amb l’estrena del film Bohemian Rhapsody dedicada a la figura del desaparegut Freddie Mercury les Festes també porten a Olot aquest grup de versions.Una altra de les sorpreses musicals de Festes és Moonlight Benjamin. La veu greu, profunda i penetrant d’aquesta artista combina el vudú haitià amb la inspiració del rock nord americà dels setanta. També es podrà descobrir a Olot Lildami, un artista de trap en català que, en poc temps, ha guanyat notorietat després de guanyar el premi Enderroc per votació popular de millor disc de músiques urbanes.La programació musical de Festes es completa amb Maruja Limón, el grup de fusió flamenca premi Artista Revelació als ARC, així com el reconeixement entre els millors discs de l’any segons les revistes musicals Mondo Sonoro i Muzikalia.L’Orquestra Selvatana al costat de propostes com N3rdistan, Darby Motorea’s burrito Cachimba o una proposta de rock amb tres grups de versions de la Polla Records, Eskorbuto i Kortatu i grups locals com Enric Canadell que s’acomiadarà dels escenaris, Cover Play i Shazuno són altres dels concerts de les Festes que també tindran altres espectacles que s’aniran desvetllant a les properes setmanes a través de les xarxes socials de Festes del Tura.Les Festes del Tura va ser nominades l’any passat als premis ARC com a la millor programació de Festa Major, juntament amb el BAM (que es va endur el premi), les Fires de Sant Narcís i les Festes de Santa Tecla. Les d’Olot ja havien recollit aquest guardó l’any 2012 coincidint amb el primer any que es va concedir.El guanyador del concurs del cartell de les Festes del Tura ha estat l’Albert Roura Casadellà. Amb el cartell titulat Sóc la Festa, que es presentarà properament, ha resultat guanyador d’aquesta convocatòria que té lloc cada dos anys. El concurs del cartell de Festes del Tura ha rebut 49 originals entre els quals el jurat ha escollit la proposta de Roura.L’exregidor de Festes, Josep Maria Coma, el dissenyador gràfic Pau Àvila, el membre dels Titots David Àvila, Roser Matas autora de cartell de Festes de fa dos anys i Anna Domenech membre de la Comissió de Festes han format part del jurat que també ha triat com a finalistes Ferran Coves Boix amb el cartell Ball Aborigen Ancestral i Paco Ibiza Sanchis amb el cartell que porta per lema O.

