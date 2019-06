Què fa especialment perillós l'incendi de Ribera d'Ebre?

Mapa del perímetre de l'incendi a Ribera d'Ebre Foto: Agents Rurals

Els Bombers treballen a contrarellotge per controlar el foc que ja ha arrasat més de 4.000 hectàrees a Ribera d'Ebre . El que més preocupa és el costat dret de l'incendi. Durant la matinada només s'ha pogut arribar al 33% d'aquesta banda.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha explicat que la nit ha estat dura per l'orografia del terreny, que dificulta l'accés. A més, ha constatat que les altes temperatures no ajuden. Manel Pardo, director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, ha reconegut a Catalunya Ràdio que la nit ha estat "molt dura" pel terreny "abrupte" i per l'ús de la maquinària pesant."Hi ha hagut bastantes dificultats", ha dit Pardo, que ha assenyalat que el flanc dret, sobretot la part de dalt, no està tan controlat com voldrien. "Pensàvem que a aquesta hora tindríem més estabilitzat tot el perímetre, però no el tenim estabilitzat", ha admès. La part esquerre del foc, en canvi, està més estabilitzada. El perímetre són unes 5.400 hectàrees, ha dit Pardo, però no totes estan cremades.El foc va avançar amb molta velocitat dimecres a causa del vent. La virulència del front va fer que es generessin focus secundaris fins a 5 quilòmetres de distància del seu cap. Després de la nit, la humitat relativa ha començat a baixar. Ara treballen en les tasques d'extinció 80 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris (2 helicòpters de comandament, 3 helicòpters bombarders i 2 avions de vigilància i atac).L'alerta per incendis forestals arreu del país és un dels factors que més preocupa els Bombers. Arribats avui al pic més alt de l'onada de calor, amb temperatures extremes, el risc que s'originin grans focs és elevadíssim. Interior contempla la possibilitat de més d'un gran incendi simultani, una situació d'emergència que no s'ha donat mai encara abans a Catalunya.

