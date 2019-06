​La directora Maria Ripoll estrena el film «Vivir dos veces», enregistrat al País Valencià

La directora Maria Ripoll estrenarà el seu nou film, Vivir dos veces, el pròxim 6 de setembre, una comèdia protagonitzada per Oscar Martínez, Inma Cuesta, Mafalda Carbonell i Nacho López. Segons Ripoll, a través d'un comunicat de Filmax, "ho té tot per convertir-se en una pel·lícula que arribi a un públic molt ampli" ja que inclou comèdia, "situacions divertides, personatges amb carisma i sobretot una gran història humana i sincera amb la qual fàcilment tothom si pot identificar". El rodatge va tenir lloc durant set setmanes per diverses localitzacions del País Valencià.Emilio (Oscar Martínez), la seva filla Julia (Inma Cuesta) i la seva neta Blanca (Mafalda Carbonell) comencen un viatge de gran transcendència. Abans que l'Emilio perdi totalment la memòria, la seva família l'ajudarà a buscar l'amor de la seva joventut. En el transcurs del viatge, trobaran l'oportunitat d'iniciar una nova vida sense trampes.Alamar Cinema 161 AIE, Convoy Films i Plural Jempsa són les productores de Vivir dos veces, que compta amb la participació de RTVE, Netflix, À Punt Mèdia, Filma Factory Entertainment, Institut Valencià de Cultura, Crea SGR i l'ICAA.

