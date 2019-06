Campanya massiva a la xarxa per ajudar el ramader que ha perdut tot el ramat a l'incendi

Algú em podria posar en contacte amb el ramader que ha perdut el seu ramat? Nosaltres, des del @Solerdenhug, ara i aquí engeguem una campanya per aconseguir que, malgrat la desgràcia, l'explotació torni a tenir ovelles! Qui s'apunta? pic.twitter.com/Cnpg7TFlZx — el Taulell del Soler 🎗 (@Solerdenhug) 26 de juny de 2019

Nosaltres posarem desinteressadament i amb el vist i plau del ramader unes quantes xaies per tal que comenci a "regenerar" el ramat! — Abel del Soler (@AbelPeraire) 26 de juny de 2019

El virulent incendi que crema a la Ribera d'Ebre, amb milers d'hectàrees arrasades , ha devastat una granja de xais de Torre de l'Espanyol , un dels municipis més afectats. El pagès va perdre el ramat a causa del foc. Pocs minuts després de fer-se pública la notícia, des de la masia el Soler de n'Hug, a Prats de Lluçanès, es va impulsar una campanya solidària improvisada perquè l'explotació torni a tenir ovelles.La primera piulada des del perfil @SolerdenHug ja acumula milers de comparticions i comentaris, així com desenes d'ofertes per col·laborar. La masia impulsora ja ha anunciat que la campanya anirà prenent forma "en els propers dies" i que, per ara, aportaran al ramader uns quants xais per començar a "regenerar el ramat".En declaracions a, Abel Peraire, responsable de l'explotació, explica que la idea va sorgir d'un grup de Whatsapp en què hi ha ramaders de tot Catalunya. En aquest sentit, remarca que la iniciativa, que "està molt verda" té per objectiu a ajudar el pagès que ha perdut el bestiar: "si una persona tenia 200 ovelles i se li han cremat, no pot quedar sense".Peraire també afegeix que "la realitat del sector és molt crítica" i potser el ramader, que encara no hi han pogut contactar, no es pot permetre tornar a tenir ovelles o "no s'hi veu en cor" després de la catàstrofe.En tot cas, ja hi ha molta gent anònima que els ha demanat com ajudar. N'hi ha que poden posar un remolc o donar una ovella, però molts d'altres que no tenen aquestes possibilitats. Per això tenen previst obrir una campanya de micromecenatge.El ramader aprofita per reivindicar que al territori i falta bestiar pel manteniment de boscos, a més de maquinària.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor