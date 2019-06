VÍDEO Amb constància fins a l'èxit: parlem amb els dos catalans amb les notes més altes de la selectivitat

Eduard Garrabou i Arnau Noguera han tret un 9,9 i un 9,8 en la fase comuna de les PAU

Eduard Garrabou i Arnau Noguera. Aquests són els noms dels dos nois amb les notes més altes de la selectivitat del 2019. Han obtingut un 9,9 i un 9,8 en la fase comuna de les PAU: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera i Història. A més a més, l'Arnau també ha aconseguit una de les puntuacions més altes de Catalunya sumant la fase general i l'específica: un 13,86El secret d'aquests bons resultats? Ser constants durant tot el curs. Així ho han explicat ells mateixos a, el portal de contingut juvenil associat a, aquesta tarda des de l'Institut Antoni Torroja de Cervera, on han cursat el Batxillerat.Per ells haver obtingut la nota més alta no és important. El que compta, diuen, és que podran estudiar el que volen: Física i Matemàtiques, l'Eduard, i Genètica, l'Arnau. Els hi desitgem molta sort.Aquest any la nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,617.Dels estudiants que aquest 2019 han cursat segon de batxillerat, un total de 27.554 (97,36%) són aptes per accedir el curs que ve a la universitat.Pel que fa a la nota mitjana de l'expedient de batxillerat, ha estat de 7,43, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l'expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,115.Dels 4.701 estudiants que només s'han examinat de la fase específica, 1.922 aptes procedeixen de batxillerat i 1.784 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge d'aquests alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 88,21% en el cas d'alumnes de batxillerat i del 70,74% en el cas d'alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS).Aquests resultats avalen, un any més, que les PAU continuen sent un mecanisme útil i eficaç per ordenar l'admissió a la universitat respectant principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

