VÍDEO Imatges impactants del que pot ser el pitjor incendi dels últims 20 anys a Catalunya

L'incendi de la Ribera d'Ebre crema ja més de 3.500 hectàrees , segons els Agents Rurals. Com ha explicat el cap de del dispositiu de Bombers, Jordi Solà, el foc ha afectat amb virulència els termes municipals de la Torre de l'Espanyol, on s'ha iniciat, Vinebre, la Palma d'Ebre i Flix però ha arribat ja als municipis de Maials i Bovera, al Segrià.Els Agents Rurals també confirmen que estan treballant en la hipòtesi de l'autocombustió d'un femer en una granja de la Torre, com a possible causa de l'incendi. Els Bombers descarten que la pròxima matinada puguin donar per estabilitzat tot i que les previsions meteorològiques preveuen que la força del vent baixi.Per la seva banda, el conseller Miquel Buch adverteix que el foc té potencialitat de "conseqüències catastròfiques" i que pot arribar a les 20.000 hectàrees arrasades. Els Agents Rurals han compartit un vídeo a les xarxes en què s'aprecia la virulència de les flames d'un incendi que els Bombers ja qualifiquen com "el pitjor dels últims 20 anys a Catalunya".

