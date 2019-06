Buch: «El foc té potencialitat per cremar 20.000 hectàrees»

Reunió al centre de comandament establert a Vinebre. Foto: interior

L'incendi forestal que crema des de primera hora de la tarda en diversos termes municipals de la Ribera d’Ebre afecta ja més de 3.500 ha i té una potencialitat per cremar unes 20.000 ha segons ha confirmat el conseller d’Interior, Miquel Buch, desplaçat fins al centre de comandament de Vinebre."Ens enfrontem a un gran incendi, com els que feia anys que a Catalunya no patíem i que té una potencialitat de cremar 20.000 ha. Estem davant d’una bèstia important", ha afirmat el conseller. Les previsions per a les properes hores no són bones "vindran temperatures molt altes. És un foc que els Bombers no preveuen controlar demà. Possiblement parlem de dies d'incendi", ha reafirmat Buch.El conseller d’Interior ha explicat que els Bombers se centren en actuar sobre el flanc dret, que és que té més potencialitat. Pel que fa al flanc esquerra que crema paral·lel a la carretera C-12 es confia que la mateixa via puga actuar de tallafocs."Vam dir que seria una setmana molt crítica. Este foc ho demostra. Hem de ser molt conscients que estem passant per una onada de calor, baixa huminatat i vent i aquest és el combustible del foc. Qualsevol irresponsabilitat pot ser una catàstrofe", ha conclòs el conseller.Buch també ha confirmat que són 28 les persones que han hagut de ser reallotjades aquesta nit i que no s’han hagut de lamentar danys personals més enllà de dos ferits lleus.

