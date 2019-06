L'incendi de la Ribera d'Ebre arrasa una granja de xais

Al seu torn, l'alcaldessa de Vinebre, Gemma Carim, ha afirmat que les poblacions afectades per l'incendi estan "a disposició de tots els actius" per ajudar-los i que han habilitat espais perquè hi puguin treballar. A més, ha recomanat a la ciutadania que eviti circular pels camins.

L'incendi que s'ha declarat aquest dimecres a quarts de tres de la tarda a la Ribera d'Ebre, que crema descontrolat , ha arrasat una granja de corders a Torre de l'Espanyol, una de les poblacions afectades. Això és el que ha assegurat l'alcalde del municipi, Joan Juncà, que ha apuntat que els animals haurien mort a causa del foc. Segons ha explicat Juncà, l'incendi, que ja ha afectat més de 500 hectàrees i obligat a desallotjar diversos masos, està descontrolat i "pinta molt malament"."El vent no ajuda i és una desgràcia", ha assenyalat l'alcalde de Torre de l'Espanyol, que també ha indicat que s'estan fent confinaments preventius i que l'origen de l'incendi, malgrat no estar confirmat, podria ser per l'autocombustió de gallinassa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor