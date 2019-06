Ciutadans lamenta que Pride Barcelona «hagi cedit a les pressions polítiques» i li demana que rectifiqui

Ciutadans ha lamentat a través d'un comunicat que Pride Barcelona "hagi cedit a les pressions polítiques" i hagi exclòs de la festa LGTBI "el principal partit de Catalunya". La formació taronja ha lamentat la "discriminació" que el veto suposa per als "més d'un milió de catalans" que van votar aquesta formació en els darrers comicis autonòmics.Cs reacciona així a la decisió dels organitzadors de Pride Barcelona de vetar la participació del partit a la desfilada del dissabte vinent, malgrat que els d'Albert Rivera van signar el manifest contrari als partits homòfobs que l'organització exigia com a requisit imprescindible. El partit, a més, diferia del que havia fet a Madrid, on no havia volgut signar el manifest.Al comunicat, Cs subratlla que és la formació que "més propostes ha presentat" al Parlament en l'última legislatura en favor del col·lectiu LGTBI, i que aquest "compromís" s'ha visualitzat en totes les institucions on té representació.Cs "encara confia" que l'organització del Pride Barcelona "s'hi repensi i rectifiqui" tenint en compte que és una festa que "ha d'estar oberta a tots els partits polítics i persones que defensen activament els drets LGTBI".

