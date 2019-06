Bosch, sobre Forcadell: «Té una enteresa i dignitat que corprèn»

ACTUALITZACIÓ @ForcadellCarme ja és a la presó de Mas d'Enric. L'expresidenta del Parlament de Catalunya ha arribat al centre penitenciari del Catllar aquest dimecres poc minuts abans de dos quarts de quatre; informa @JonathanOca https://t.co/DdoG74Z22R pic.twitter.com/JvN7X1BzWm — NacióTarragona (@naciotarragona) 26 de junio de 2019

Alfred Bosch ha visitat Carme Forcadell a la presó de Mas d'Enric, al Catllar aquesta tarda. El conseller d'Acció Exterior ha expressat a la sortida del centre penitenciari que l'ha vista "forta, però tancada a la presó". El representant del Govern ha lloat l'expresidenta del Parlament, i ha afegit: "M'ha insistit que hem de trobar una sortida dialogada i ho diu una persona que està tancada per permetre el diàleg al Parlament". En aquest sentit, ha explicat que "això impressiona i és d'una enteresa i dignitat que corprèn".Bosch ha destacat que durant la trobada amb Forcadell han parlat de tot, "de les nostres vides respectives, hem tingut una conversa d'amics" però també han fet un repàs a la situació política actual. "Ella sent el mateix que nosaltres, que no ha tornat a casa, que està tancada a la presó", ha lamentat. Sobre això, el conseller li ha expressat que la posició del Govern és ferma i que reclama l'alliberament immediat dels presos polítics i que hi hagi diàleg. A més, responsable d'Acció Exterior ha recordat que des de les Nacions Unides es demana el seu alliberament perquè consideren que és un error i que s'estudiï el cas.Pel que fa a la sentència, Bosch ha destacat que espera que els presos polítics siguin absolts i que seria "el més just" perquè "és una gent que no ha robat, no ha fet mal a ningú, han intentat fer el bé, posant les urnes i en el cas de la Carme Forcadell, permetent que es parli i que es voti en un Parlament". Bosch considera que és "surrealista" que l'expresidenta de la cambra catalana estigui tancada per "allò que ens pot portar a una sortida democràtica", que és el diàleg.Per últim, el conseller ha demanat que "al Regne d'Espanya també hi imperi el diàleg perquè no hi ha sentit comú" i ha etzibat que "tot això no s'arregla posant gent a la garjola, pegant als que van a votar, suspenent un govern legítim ni imposant unes sentències duríssimes sinó que s'arreglarà només parlant i debatent quina és la sortida a la situació política".Carme Forcadell ha arribat al centre penitenciari del Catllar a les 15.25 h enmig d'un gran desplegament policial. Una cinquantena de persones han rebut Forcadell amb estelades i pancartes de "llibertat presos polítics". El trasllat ha agafat per sorpresa molta gent que no s'esperava que l'expresidenta arribés a quarts de quatre, sinó que ho faria cap a quarts de sis o les sis.Aquest vespre, cap a les 20 h, hi ha convocat un acte reivindicatiu a l'exterior de la presó de Mas d'Enric per denunciar que hi hagi presos polítics i per exigir-ne l'alliberament.

