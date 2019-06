Un camió bolcat talla els tres carrils de la C-58 a Sant Quirze i provoca una cua de deu quilòmetres

ℹ S'ha habilitat el voral per obrir un carril a la circulació

🔴 De moment, es mantenen #retencions des de Terrassa fins a Sant Quirze ➡ BCN — Trànsit (@transit) 26 de juny de 2019

Un camió ha bolcat aquest dimecres a la tarda, per motius que encara es desconeixen, a la C-58, a l'altura de Sant Quirze, en direcció Barcelona, i ha obligat a tallar els tres carrils de l'autopista. Això ha generat unes cues de vehicles de deu quilòmetres, fins a Terrassa.A més, hi ha retencions entre Badia i Sant Quirze, en direcció Manresa. S'ha habilitat el voral perquè comencin a passar els vehicles i descongestionar la via. A més, aquest accident cal sumar-hi les retencions habituals que es produeixen en l'enllaç amb l'AP-7, a Badia.El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de dues del migdia i el conductor ha resultat ferit lleu. La via està tallada entre els quilòmetres 13 i 20,5. Els Mossos han habilitat un carril pel voral per fer-hi passar el trànsit.

