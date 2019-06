Renfe retira els combois accidentats a Vacarisses set mesos més tard

Una grua inicia la maniobra per carregar un dels vagons accidentats Foto: AjSVC

Aquest dimarts van començar les tasques de retirada dels combois accidentats que havien quedat estacionats de manera provisional a l'estació de Renfe de Sant Vicenç de Castellet. Les restes dels trens corresponen als combois sinistrats ens els dos darrers accidents ferroviaris que van tenir lloc a la R4 de Rodalies, a Vacarisses i Castellgalí respectivament. El primer sinistre va ocórrer a Vacarisses el 20 de novembre de l'any passat, mentre que el segon accident es va produir el 9 de febrer en un xoc frontal a Castellgalí L'actuació dels operaris per deixar lliure la via i retirar els combois accidentats requereix la utilització d'una grua de grans dimensions que afecta la mobilitat del carrer Soler i Puigdollers. Es preveu que l'actuació duri unes setmanes sense afectar la circulació habitual dels trens al seu pas pel municipi. Des de l'Ajuntament s'havia demanat des del primer moment la retirada dels combois sinistrats.Els combois accidentats seran traslladats per carretera fins a Lleó on Renfe té el taller central de mecànica.

