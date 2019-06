Dolors Bassa, de nou a la presó de Puig de les Basses

Dolors Bassa ha arribat a les 15.47 de la tarda al centre penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres, després de més de set hores de trasllat des de la presó d'Alcalá-Meco. L'exconsellera ha estat traslladada amb un cotxe dels Mossos sense logotip, encapsulat per diversos vehicles de trànsit, i s'ha deixat veure somrient i saludant des de la finestra.Bassa i Carme Forcadell han sortit del centre penitenciari madrileny cap a dos quarts de vuit del matí i s'han dirigit directament a Brians 2, on s'ha fet el canvi de custòdia amb els Mossos d'Esquadra, i n'han sortit poc abans de dos quarts de tres del migdia. Forcadell en direcció a Mas d'Enric i Bassa, a Figueres. A l'exterior del centre penitenciari del Puig de les Basses, l'esperaven una vintena de persones que s'hi ha aplegat per donar-li suport. Entre ells, la seva germana, Montse Bassa, que ha celebrat el trasllat però ha recordat que no és cap "concessió".Faltaven pocs minuts per les quatre de la tarda quan un vehicle sense logotipar dels Mossos, encapsulat per diversos cotxes de trànsit, ha arribat a la presó del Puig de les Basses de Figueres. A l'interior, hi viatjava Dolors Bassa i a través de la finestra se l'ha pogut veure somrient i saludant a la vintena de persones que s'hi ha aplegat per donar-li suport. Ho han hagut de fer darrere d'unes tanques de seguretat i sota la vigilància de diverses patrulles de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que controlaven que no s'acostessin als vehicles policials.Bassa ha sortit a dos quarts de nou del matí, juntament amb Carme Forcadell, de la presó d'Alcalá-Meco i se l'ha traslladat a Brians 2, on han ingressat a les 13.50 hores. Allà, s'ha fet el canvi de custòdia amb els Mossos d'Esquadra i quaranta minuts després (gairebé a dos quarts de tres del migdia) han sortit del centre penitenciari. Forcadell, en direcció a Mas d'Enric, i Bassa, cap a Figueres.Quan la comitiva que traslladava Dolors Bassa s'ha acostat a la porta del centre penitenciari, una vintena de persones concentrades l'ha rebuda amb crits de "T'estimem! T'estimem!". El cotxe de paisà en què viatjava l'exconsellera ha entrat directament sense aturar-se (la barrera estava alçada) però ha estat aleshores quan se l'ha poguda veure.Entre els qui hi havia rere la pancarta 'Ho tornarem a fer' es trobava la seva germana, la diputada d'ERC Montse Bassa. Visiblement emocionada, ha agraït "el detall" d'haver pogut veure l'exconsellera (perquè com marquen les normes de la presó, no podrà parlar directament amb ella fins que tingui visita)."Ens ha somrigut i ens han caigut les llàgrimes; és una injustícia molt gran i es fa difícil de portar veure tancada gent innocent, tan bons i dignes com són", ha dit Montse Bassa, en referència als presos. I recordant la seva germana, ha dit que "fa mal" veure que Dolors Bassa no pugui completar el trajecte que feia quan anava a veure-la a casa seva (perquè la diputada viu a Llers, a poca distància de la presó).Montse Bassa ha dit que l'acostament dels presos en espera de la sentència és "un gest agradable". Però també ha volgut recordar que "no és cap concessió, sinó un dret que tenen". "Nosaltres aguantem perquè hem de ser forts, i per la dignitat amb què ho porten", ha conclòs.A més de Bassa, fins a la presó també s'hi han apropat els diputat d'ERC Joan Margall i Laia Cañigueral i el senador Jordi Martí. Ara, la vintena de persones que hi ha concentrades davant del Puig de les Basses s'estaran aquí fins a la nit, on hi soparan (reprenent les concentracions que s'havien fet setmanalment d'ençà que Dolors Bassa va ingressar al Puig de les Basses).Després de més de set hores de viatge, l'exconsellera ha ingressat al Puig de les Basses. Inicialment, ha estat conduïda al mòdul d'ingressos, on se l'ha identificat a través de l'empremta dactilar. Durant aquestes primeres hores, se la sotmetrà a una revisió mèdica, podrà trucar a la seva família i se la traslladarà al mòdul de dones (amb capacitat per a una seixantena d'internes), on ocuparà una cel·la individual.A la presó, Bassa seguirà les rutines previstes per a les internes preventives del centre, que permeten la seva participació en diferents activitats, a excepció de les de tractament especialitzades en un delicte perquè no ha estat condemnada. Durant el cap de setmana podrà rebre visites dels seus familiars.L'exconsellera havia demanat el retorn a la presó de Figueres un cop acabat el judici del procés al Tribunal Suprem.

