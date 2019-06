El Govern torna a plantar Felip VI

Cap membre del consell executiu del Govern assistirà aquest dijous a la Nit de la Logística que se celebrarà a Barcelona, en el marc del Saló Internacional de la Logística (SIL), i que comptarà amb la presència del rei Felip VI. Segons han confirmat fonts del Govern, la Generalitat hi estarà representada pel secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavin, i el director general, Xavier Flores.El monarca serà a Barcelona per acudir al sopar i l'entrega dels premis SIL i per fer una sèrie d'audiències al palauet Albéniz, entre d'altres al president de Foment, Josep Sánchez Llibre. El sopar de la Nit de la Logística se celebrarà al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), que la delegació del govern espanyol a Catalunya ha demanat tancar tot el dia per motius de seguretat.

