Pride Barcelona veta la participació de Ciutadans a la manifestació del dissabte

L'organització de la festa LGTBI+ Pride Barcelona ha decidit, finalment, no deixar participar Ciutadans a la manifestació que tindrà lloc aquest dissabte. Les entitats organitzadores s'han reunit aquest dimecres a la tarda i han votat "per unanimitat" vetar l'accés al partit d'Albert Rivera.Pride Barcelona havia posat com a requisit als partits polítics que volguessin participar a la festa la signatura d'un manifest en contra de partits homòfobs com Vox. Ciutadans no l'havia signat a Madrid, però sí a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor