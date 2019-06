Negociacions obertes entre el PSC i JxCat per la Diputació de Barcelona

Torra és contrari a pactes amb el PSC, amb qui JxCat ja va avortar un acord a la Diputació de Tarragona que es va tractar just després del 26-M

Constituïts els ajuntaments, en els pròxims dies serà el torn de les quatre diputacions, els pactes pels quals estan al forn. Amb el panorama gairebé encarrilat a Tarragona, Lleida i Girona -les dues primeres les presidirà ERC, la tercera estarà en mans de Junts per Catalunya (JxCat) si no hi ha canvis d'última hora-, la gran incògnita és què passarà a Barcelona. Segons diverses fonts consultades per, hi ha negociacions obertes entre PSC i JxCat per arribar a un acord al principal ens supramunicipal del país, que implicaria deixar la presidència en mans socialistes.En cas que es concretés l'acord, però, sumarien 23 representants, a tres de la majoria absoluta al ple, amb la qual cosa caldria que una tercera formació entrés en la geometria. Fonts d'ERC asseguren que ells ni estan negociant amb el PSC ni entraran en una triangular on hi siguin. Això vol dir, per tant, que la clau per fer viable l'entesa entre socialistes i postconvergents la tindrien els comuns -cinc representants- o bé Ciutadans -quatre diputats-.Els republicans voldrien una aliança amb JxCat i els comuns mentre que els d'Ada Colau tornen a insistir en el tripartit d'esquerres, per bé que els posicionaments admeten cert marge de maniobra. En qualsevol cas, els comuns desvinculen la negociació a la Diputació del diàleg sobre el cartipàs a l'Ajuntament de Barcelona, pendent de nous contactes amb el PSC en aquest final de setmana. Les que sí que estan connectades són les converses entre comuns i socialistes pel repartiment d'àrees al consistori de la capital i a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).Els contactes entre JxCat i PSC, fonamentalment, s'estan desenvolupant entre Salvador Illa, secretari d'organització dels socialistes, i David Bonvehí, president del PDECat. "Veurem com acaba", assenyala un dels coneixedors dels contactes, que admet la dificultat que acabin concretant-se en un pacte. "Hi ha negociacions amb tothom", matisa un altre dels consultats de l'espai postconvergent. JxCat ha perdut l'hegemonia a les diputacions aconseguida el 2011 i revalidada el 2015 , i malgrat només poder presidir-ne una aspira a disposar de quota de govern als quatre ens supramunicipals.En el cas de Tarragona, per exemple, els dirigents locals es van posar en contacte ràpidament amb el PSC l'endemà de les municipals per reeditar el pacte, però l'operació es va avortar després dels contactes a nivell nacional entre JxCat i ERC. La relació entre els dos socis a la Generalitat s'ha vist enterbolida pels pactes amb els quals els republicans han descavalcat els postconvergents de l'alcaldia, com és el cas de Sant Cugat del Vallès, Figueres i Tàrrega. L'escenari a les diputacions va ser abordat dimarts passat en una reunió a Waterloo amb Carles Puigdemont, segons les fonts consultades.L'expresident de la Generalitat no és partidari d'enteses globals amb el PSC en places rellevants -com seria el cas de la Diputació de Barcelona, comandada en l'últim tram per Marc Castells-, i tampoc ho és Quim Torra, el seu successor. De fet, Torra va intervenir directament a Santa Coloma de Farners, el poble de la seva família, per impedir un pacte entre JxCat i els socialistes que hauria desbancat ERC de l'alcaldia . Finalment es va arribar a una entesa per tal que les dues formacions governamentals compartissin l'alcaldia. La divisa del president és que hi hagi acords independentistes arreu.Fins ara, l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, és el nom que dins del PSC ha guanyat pes per assumir la presidència de la Diputació de Barcelona, tot i que hi ha altres noms sobre la taula, com ara el de l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, la de Sant Boi, Lluïsa Moret, i la d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz. Aquesta última és, precisament, l'opció que apunten des de JxCat com a favorita per darrere de Marín, que el 26-M es va imposar per majoria absoluta.Si fructifica l'acord entre PSC i els postconvergents, caldrà veure quina és la tercera formació que apuntala la majoria. Per una banda, podrien ser els comuns, de qui els socialistes esperen el suport en qualsevol dels casos per apuntalar la presidència. Fonts coneixedores de la situació expliquen, però, que en cap cas ni Ada Colau ni Jaume Collboni han manifestat que el compromís segellat de governar plegats a Barcelona s'hagi d'extrapolar a la Diputació.Tot i això, entrar en una triangular de la qual en formin part o JxCat o Ciutadans -com en el cas de la investidura- no és l'escenari més desitjable per als comuns, que preferirien, de nou, el tripartit d'esquerres. La formació taronja batallarà també per endur-se una part del pastís. Es dona la circumstància, però, que és Celestino Corbacho el nom que postula la formació taronja per assumir un càrrec a la Diputació.L'acord entre el PSC i JxCat seria una estocada per a ERC -que està empatada amb els socialistes en nombre de diputats, 16- si acabés fora del govern de l'ens. Fonts republicanes asseguren que mantenen vigent el plantejament inicial de fer un tripartit amb JxCat i els comuns per governar la Diputació de Barcelona i encaixen amb recels les negociacions del partit de Puigdemont amb els socialistes.De fet, la desunió entre les dues formacions independentistes s'ha fet evident en els acords municipals i JxCat està molesta pels acords territorials d'ERC amb el PSC. Les turbulències creixen entre les dues formacions que comparteixen Govern i que intenten teixir una estratègia conjunta a l'espera de la sentència del Tribunal Suprem.

