L'incendi a la Ribera d'Ebre continua fora de control i arriba a les 3.600 hectàrees

Dades de l'incendi, actualitzades fins a les 23.00h



Hectàrees cremades: 3.600

Municipis afectats: Torre de l'Espanyol, Vinebre, La Palma d'Ebre, Flix, Maials

Efectius desplegats: Uns 350 de diferents cossos d'emergències, catalans i estatals, inclòs l'exèrcit espanyol

Primer gran incendi de l'estiu. El foc, que crema sense control des de primera hora de la tarda, entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Les flames ja han arrasat unes 3.600 hectàrees i avancen amb virulència. Han obligat a desallotjar desenes de persones de nombroses masies de Flix i tres d'una granja amb animals de la Torre de l'Espanyol. Els bombers ja parlen "del pitjor incendi dels últims 20 anys" i el conseller Miquel Buch, que s'ha desplaçat fins a la zona per seguir-ne l'evolució de primera mà, adverteix que el foc podria arribar a les 20.000 hectàrees cremades. Les properes hores i l'evolució de la intensitat del vent, que ha d'anar a la baixa, són clau.Desenes de persones, doncs, hauran de passar la nit fora de les seves cases, i ja s'han habilitat diversos punt d'acollida. Els cossos d'emergència veuen difícil que l'incendi pugui quedar estabilitzat avui. Com ha explicat el cap de del dispositiu de Bombers, Jordi Solà, el foc ha afectat amb virulència els termes municipals de la Torre de l'Espanyol, on s'ha iniciat, Vinebre, la Palma d'Ebre i Flix però ha arribat ja als municipis de Maials i Bovera, al Segrià.L'estratègia dels Bombers, que considerarien un "èxit" aconseguir aturar el foc en 5.000 hectàrees, serà intentar ancorar-lo al flanc esquerre, que corre paral·lel a la C-12, perquè aquesta carretera faci de tallafocs. Per això destinaran la major part dels esforços durant tota la nit al flanc dret.Les flames també han obligat a tallar cinc carreteres, entre elles la C-12 al tram que va de Maials a Flix. Pel que fa a les evacuacions, afecten les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans. En les tasques d'extinció els Bombers prioritzen el flanc dret del foc, que té més propagació a favor del vent. A la zona hi ha marinada reforçada.El Ministeri de l'Interior, en coordinació amb el Ministeri de Defensa, ha activat la Unitat Militar d'Emergències (UME) a petició de la Generalitat per sumar-se a les tasques d'extinció. La UME té previst desplegar a la zona 120 efectius amb sis autobombes, dos camions nodrissa i una excavadora del batalló d'intervenció de Saragossa. A més, per part del govern espanyol també hi estan intervenint quatre mitjans aeris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. En concret, un amfibi, dos avions de càrrega en terra i un avió de comunicació.

