L'incendi fora de control a la Ribera d'Ebre ja ha arrasat unes 2.500 hectàrees

Un hidroavió sobrevola un gran núvol de fum de l'incendi forestal a la Ribera d'Ebre. Foto: ACN

#IFTorredelEspanyol . El vent que bufa a la zona, de component sud-est, dificulta les tasques d'extinció. #Bomberscat continuem treballant-hi intensament, amb col·laboració d'altres cossos seguretat.



L'incendi continua ACTIU. — Bombers (@bomberscat) 26 de junio de 2019

Imatge aèria que mostra l'abast de l'incendi.

L'incendi que s'ha declarat aquest dimecres a quarts de tres de la tarda entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, ja ha arrasat unes 2.500 hectàrees i crema sense control. Les flames han obligat a desallotjar, per ara, 17 persones de nou masies de Flix i tres d'una granja amb animals de la Torre de l'Espanyol. Un total de 260 efectius, 74 dotacions dels Bombers, 60 de les quals terrestres i 14 aèries, així com també els Agents Rurals, Creu Roja i la Unitat Militar d'Emergències treballen intensament per controlar el virulent foc.Desenes de persones, doncs, hauran de passar la nit fora de les seves cases, i ja s'han habilitat diversos punt d'acollida. Els cossos d'emergència veuen difícil que l'incendi pugui quedar estabilitzat avui. Com ha explicat el cap de del dispositiu de Bombers, Jordi Solà, el foc ha afectat amb virulència els termes municipals de la Torre de l'Espanyol, on s'ha iniciat, Vinebre, la Palma d'Ebre i Flix però ha arribat ja als municipis de Maials i Bovera, al SegriàLes flames també han obligat a tallar cinc carreteres, entre elles la C-12 al tram que va de Maials a Flix. Pel que fa a les evacuacions, afecten les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans. En les tasques d'extinció els Bombers prioritzen el flanc dret del foc, que té més propagació a favor del vent. A la zona hi ha marinada reforçada.Els Agents Rurals treballen amb la hipòtesi que el foc hagi començat en un femer que hauria començat a cremar tot sol.Ara hi ha cinc carreteres tallades: la T-714 a la Torre de l'Espanyol, la T-2237 entre Vinebre i la Palma d'Ebre; la T-703 entre la Palma d'Ebre i la C-233 entre Bovera i Flix. A mitja tarda s'ha afegit la C-12 entre Maials i Flix.Entre els mitjans aeris que treballen a l'incendi hi ha helicòpters de comandament, helicòpters bombarders i avions de vigilància i atac. També hi ha avions de vigilància i atac del Ministeri de Pesca i Alimentació i està previst que se n'incorporin més des d'aquesta administració. A més, els Bombers han activat maquinària pesada.A banda de les dotacions dels Bombers, quatre patrulles de Seguretat Ciutadana i 3 binomis ARRO dels Mossos d'Esquadra també col·laboren en les tasques d'extinció de l'incendi forestal. A més, també hi actuen Agrupacions de Defensa Forestal, SEM, Protecció Civil i cossos de Policia Local. Protecció Civil ha activat la fase de Prealerta del pla d'emergències Infocat.

Una granja de xais, arrasada

L'incendi ha arrasat una granja de xais a Torre de l'Espanyol, una de les poblacions afectades. Això és el que ha assegurat l'alcalde del municipi, Joan Juncà, que ha apuntat que els animals haurien mort a causa del foc. Segons ha explicat Juncà, l'incendi, que ja ha afectat més de 500 hectàrees i obligat a desallotjar diversos masos, està descontrolat i "pinta molt malament".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor