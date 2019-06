Incendi fora de control a la Ribera d'Ebre que ja afecta més de 500 hectàrees

FOTOS Així han quedat una carena i diversos metres de superfície forestal a la Ribera d'Ebre amb el pas de l'incendi #IFTorredelEspanyol que crema sense control 📸 @agenciaacn https://t.co/ce9aP7WP48 pic.twitter.com/2ve5RwzjUL — NacióDigital (@naciodigital) June 26, 2019

Aquests son els punts de trobada dels nuclis urbans propers:



Llardecans: la Plaça dels Arbres.

Bovera: Local social C/Flix, 3

Flix: Centre d'empreses c/dels tallers al costat del Bon preu#IFTorredelEspanyol Prealerta #INFOCAT #ProteccioCivil — Protecció civil (@emergenciescat) 26 de junio de 2019

L'incendi que s'ha declarat aquest dimecres a quarts de tres de la tarda entre la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, afecta més de 500 hectàrees i obliga a desallotjar masos de cinc zones. 58 dotacions dels Bombers, 50 de les quals terrestres i vuit aèries, treballen per apagar el foc.Les flames també obliguen a tallar cinc carreteres, entre elles la C-12 al tram que va de Maials a Flix. Pel que fa a les evacuacions, afecten les zones de Palma d'Ebre, Bovera, Flix, Maials i Llardecans. En les tasques d'extinció els Bombers prioritzen el flanc dret del foc, que té més propagació a favor del vent. A la zona hi ha marinada reforçada.Ara hi ha cinc carreteres tallades: la T-714 a la Torre de l'Espanyol, la T-2237 entre Vinebre i la Palma d'Ebre; la T-703 entre la Palma d'Ebre i la C-233 entre Bovera i Flix. A última hora s'afegeix la C-12 entre Maials i Flix.Entre els mitjans aeris que treballen a l'incendi hi ha helicòpters de comandament, helicòpters bombarders i avions de vigilància i atac. També hi ha avions de vigilància i atac del Ministeri de Pesca i Alimentació i està previst que se n'incorporin més des d'aquesta administració. A més, els Bombers han activat maquinària pesada.A banda de les dotacions dels Bombers, 4 patrulles de Seguretat Ciutadana i 3 binomis ARRO dels Mossos d'Esquadra també col·laboren en les tasques d'extinció de l'incendi forestal. A més, també hi actuen Agrupacions de Defensa Forestal, SEM, Protecció Civil i cossos de Policia Local. Protecció Civil ha activat la fase de Prealerta del pla d'emergències Infocat.

