Les televisions privades espanyoles van sobrerepresentar Vox pel 28-A

Les televisions privades d'àmbit estatal van sobrerepresentar Vox durant la campanya de les passades eleccions espanyoles. Així ho conclou l'informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya sobre el 28-A, que destaca que Antena 3, Telecinco i La Sexta van dedicar més minuts de pantalla a la formació d'extrema dreta que a altres partits que ja tenien representació al Congrés dels Diputats.En concret, les tres cadenes van adjudicar, en temps de cobertura, la cinquena posició als de Santiago Abascal, just per darrere dels quatre partits majoritaris de l'Estat: PSOE, PP, Podem i Ciutadans.TV3 i Catalunya Ràdio, per contra, i tal com recull l'informe de l'ens regulador, van mantenir la seva tònica establerta en anteriors comicis de tendir a igualar els temps de les candidatures que havien obtingut representació al Congrés dels Diputats el 2016 per alguna de les quatre circumscripcions catalanes. També van emetre informacions de candidatures extraparlamentàries, com ara VOX o PACMA, però amb un temps molt inferior al de formacions amb presència al Congrés.La pràctica d'aproximar els temps de notícia implica que, en el cas de TV3, entre el primer -comuns- i l'últim partit -Ciutadans- només hi ha una diferència de 5,1 punts percentuals. En el cas de Catalunya Ràdio, la tendència a l'anivellament és encara més gran, de manera que entre el primer i l'últim només hi ha 2,6 punts percentuals.Pel que fa a RAC1, va seguir la tendència dels canals de la CCMA, per bé que en un grau d'igualació més petit, ja que la distància entre el primer (ECP) i l'últim (Cs) va ser de 7,8 punts percentuals. L'únic partit extraparlamentari amb presència informativa a RAC1 va ser Front Republicà, amb un temps considerablement més baix.

Informe del CAC sobre la cobertura informativa de la campanya electoral del 28-A by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor