Torra, després de visitar els presos a Lledoners: «Haurien d'estar en llibertat»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres a la tarda, just després de visitar els set presos polítics homes a la presó de Lledoners, que han arribat al migdia després d'un trasllat de dos dies des de Soto del Real. Segons Torra, el compromís del Govern és el de "lluitar per la seva llibertat sense descans" perquè "ja haurien d'estar en llibertat", i ha apuntat la necessitat de trobar una "resposta col·lectiva" en cas que hi hagi condemnes per part del Tribunal Suprem."Demano al govern espanyol que atengui les demandes de les Nacions Unides, Amnistia Internacional i Human Rights Watch perquè siguin posats en llibertat", ha apuntat Torra, que en els propers dies visitarà Carme Forcadell a Mas d'Enric i Dolors Bassa a Puig de les Basses. "En demanem la llibertat immediata. Si no hi ha sentència absolutòria, el poble de Catalunya haurà de prendre una decisió, i així ho farem des del Parlament", ha assenyalat el president de la Generalitat a les portes de la presó.Torra ha considerat "incomprensible" que el trasllat s'hagi fet durant tres dies, i ha constatat que els presos "no són a casa", sinó en una altra presó. A Lledoners ja hi van ser entre el mes de juliol i el de gener, quan van ser traslladats a Soto del Real quan el judici al Tribunal Suprem ja era imminent.

