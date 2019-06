Zapatero insisteix que caldrà «estudiar» l'indult dels presos polítics

L’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistit aquest dimecres que caldrà “estudiar” un possible indult als presos i s’ha mostrat esperançat que “sigui quina sigui la sentència” no produeixi “una nova crisi en el que ha de ser aquest camí del diàleg”. En declaracions a les jornades AmchamSpain, l’expresident ha assegurat que, malgrat que la sentència “tindrà un gran impacte”, el que desitja “és que sigui quina sigui no afecti la necessitat imperiosa del diàleg que s’ha de posar en marxa amb les forces independentistes a Catalunya”. Tal com va fer aquest dimarts a RAC1 , Zapatero ha recordat que la sentència de l’Estatut “en gran mesura va trencar qualsevol possibilitat de diàleg” i ara, davant la del procés, cal que tothom “tingui consciència” que “sigui quina sigui la sentència no pot produir una nova crisi en el que ha de ser aquest camí del diàleg”. Per això ha reiterat que cal “estudiar” un possible indult als presos. “Si jo estigues en aquest lloc el que faria és estudiar-lo” i “el que em preocupa és que hem de tenir en compte” que la sentència i el diàleg “són camins diferents”.“Em preocupa que aquests efectes no suposin una nova escletxa que ens impedeixi recuperar el clima de diàleg” per “restaurar els danys”, que “són molts”, ha dit. Segons Zapatero, “en aquest diàleg serà necessari també el PP” i “sembla essencial que els independentistes assumeixin que no hi haurà referèndum d’autodeterminació” perquè “és molt negatiu per a un futur de convivència”. “A partir d’aquí hi ha un camp per dialogar”, ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor