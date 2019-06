Els Bombers treballen en un incendi a la Ribera d'Ebre

Imatge de l'incendi Foto: Bombers

Fins a 58 dotacions dels Bombers, 50 de les quals terrestres i 8 aèries, treballen per apagar un incendi forestal situat entre els municipis de la Torre de l'Espanyol i Vinebre, a la Ribera d'Ebre, que afecta com a mínim 40 hectàrees de "mosaic agroforestal", segons la definició que n'han fet els Agents Rurals. És la primera estimació, tot i que no es descarta que la xifra final la superi amb escreix.L'avís d'aquest foc ha arribat a dos quarts de tres de la tarda, han informat els Bombers, que també apunten que en les tasques d'extinció es prioritza el flanc dret, que té més propagació a favor del vent. En aquest sentit, els Bombers alerten que hi ha marinada reforçada a la zona.De moment ha calgut tallat la carretera T-714 a Cabacés (Priorat) en els dos sentits de la marxa, amb afectació entre els punts quilomètrics 10 i 26.També ha calgut desallotjar de manera preventiva alguna masia aïllada que hi ha a la zona. A banda de les dotacions dels Bombers, quatre patrulles de Seguretat Ciutadana i 3 binomis ARRO dels Mossos d'Esquadra també col·laboren en les tasques d'extinció de l'incendi forestal. A més, també hi actuen Agrupacions de Defensa Forestal, SEM, Protecció Civil i cossos de Policia Local. Protecció Civil ha activat la fase de Prealerta del pla d'emergències Infocat.

