Mor un home de 59 anys ofegat en una platja de Castelldefels

Un home de 59 anys i de nacionalitat espanyola ha mort aquest dimecres després d'ofegar-se quan s'estava banyant a la platja de les Lluminetes de Castelldefels (Baix Llobregat). El servei de socorrisme ha tret l'home inconscient de l'aigua i li ha iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que hi ha desplaçat dues ambulàncies.El SEM ha practicat a l'home maniobres de reanimació infructuosament. L'avís de l'emergència ha arribat a través de la policia local quan passaven vuit minuts de les onze del matí. La platja de les Lluminetes està vigiliada i en el moment dels fets hi onejava bandera groga per l'estat de la mar.En l'emergència també hi ha participat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local de Castelldefels.Protecció Civil insisteix en la necessitat d'extremar les precaucions a la platja i escollir, en la mesura del que sigui possible, les que estan vigilades. També demana fer sempre cas de la bandera que el servei de socorrisme fa onejar i respectar les indicacions dels socorristes per evitar situacions de risc.

