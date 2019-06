Tajani evita respondre quatre cartes de Puidgemont i Comín pel veto de l'Estat

El president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha evitat respondre quatre cartes de Carles Puigdemont i Toni Comín en les quals es reivindiquen els seus "drets i immunitats" com a "representants del poble europeu" després de les eleccions del 26-M i comunicant les "irregularitats comeses" per l'Estat que "continuen bloquejant l'escó obtingut" a les urnes. Així ho ha notificat Junts per Catalunya (JxCat) en un comunicat enviat aquest dimecres a la tarda, quan queden només sis dies perquè es constitueixi l'Eurocambra i l'Estat hagi deixat vacants les places de Puigdemont i Comín."Contràriament al que és el seu deure, Tajani defuig la seva responsabilitat i actua com a president de part, a les ordres de certs partits polítics que li donen suport, i no pas com a president de totes els eurodiputats. Negar-se a respondre no estalviarà una resposta formal de les autoritats judicials europees davant d'una greu violació de drets fonamentals, una vulneració que posa en risc els fonaments de la democràcia europea", assegura el comunicat de l'expresident i l'exconseller de Salut.

Correus electrònics de Puigdemont i Comín a Tajani. by naciodigital on Scribd

