VÍDEO L'altra manera de viure d'Estrella Damm (segona part)

L'estiu ja és aquí i Estrella Damm publica el seu clàssic anunci estiuenc "Mediterràniament". Enguany, amb un canvi de to radical. Dels estius ideals, la marca aposta aquesta temporada per conscienciar sobre els riscos de la contaminació que afecta el mar Mediterrani. Si fa unes setmanes publicava el primer acte, avui ha fet públic el segon.Si el primer acte (en podeu veure el vídeo més avall) representava una ballarina que quedava atrapada pels plàstics del mar, el segon acte intenta mostrar el millor de la societat: les entitats que treballen sense descans per mirar de netejar el mar i ajudar la fauna marina. La cançó, creada per Joan Dausà, la interpreten el mateix Dausà i el cantant de Love of Lesbian, Santi Balmes. I el lema, enguany, és senzill: "Si volem mantenir la nostra manera de viure, no hauríem de protegir allò que la fa possible?"La campanya, tal com ha explicat Estrella Damm, es divideix en diferents actes i es basa en la sostenibilitat de la mar Mediterrània, en el manteniment del medi ambient i en preservar la natura.Soc joi ho reconec amb porde no trobar-me el corsota la pell.Soc joi et demano perdói saps què és el pitjor?he estat prou bé.Mentre tuper dins et vas desfentt'aboquen cendra als ullst'ofegues impotent.Fa un tempsque em miro i no em conecem sento i no m'entenc.Hi ha d'haveruna altra manera de viure.Hi ha d'haveruna altra de manera de viure.Hi ha d'haveruna altra manera de viure.Hi ha d'haveruna altra de manera de viure.Una altra manera de viure.Una altra manera de viure.

