VÍDEO Turull saluda des de la furgoneta en la seva arribada a Lledoners

La imatge curiosa de l'arribada dels presos polítics a la presó de Lledoners des de Madrid amb escala intermitja a Zuera ha estat quan, a l'arribada al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Turull ha saludat des de l'interior de la furgoneta amb la finestra abaixada als independentistes que eren allà sota un sol de justícia des de feia tres hores. Segons han comentat els periodistes que hi havia a l'altra banda de la via, Quim Forn ha fet el mateix.En el vídeo es pot apreciar Turull a la furgoneta vermella com saluda els congregats.

