L'empresariat intensifica la pressió sobre Casado i Rivera perquè s'abstinguin en la investidura

La cúpula de la patronal espanyola CEOE, amb el seu president, Antonio Garamendi, al davant, està intensificant la seva pressió sobre el Partit Popular i Ciutadans perquè facilitin la investidura de Pedro Sánchez amb la seva abstenció. Segons fonts empresarials, els contactes són intensos aquests dies per convèncer el lideratge de la dreta espanyola de deixar de banda la seva posició intransigent.Garamendi està dirigint l'ofensiva de la patronal espanyola en favor del desbloqueig de la investidura. A mesura que s'allarga el període previ al debat d'investidura i l'horitzó polític no s'aclareix, creix la inquietud en el sectors patronals. L'entossudiment del líder de Ciutadans, Albert Rivera, en el "no és no" inquieta especialment i ha fet que molts valedors del dirigent taronja, especialment en el món econòmic, es trobin ara desmentits -i irritats- per la intransigència de Rivera, a qui veien com un líder dúctil.Aquest dimecres, la tribuna del Nova Economia Fòrum a Madrid ha escenificat un moment d'aquest pressing empresarial. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, ha fet la "posada de llarg" de la nova etapa de la patronal catalana i ho ha fet amb un discurs de contingut polític en què ha defensat una política de concertació social. El líder de Foment ha fet una crida a la "responsabilitat" de la classe política i ha reclamat als grans partits que s'abstinguin en la investidura. Amb altres paraules, també Antonio Garamendi ha reclamat "moderació" i ha considerat que seria un "fracàs" si la investidura no tira endavant.Sánchez Llibre s'ha mostrat favorable a incrementar els salaris i alhora ha reclamat una política fiscal "més competitiva", amb la supressió de l'impost de patrimoni i la reducció del de societats a un tipus més reduït (del 25% al 15%). La intervenció de Sánchez Llibre ha generat interès i ha reunit més de 300 persones, entre elles tres ministres de l'executiu de Sánchez (els titulars de Treball i Seguretat Social, Magdalena Valerio; d'Innovació i Universitats, pedro Duque, i d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto) i el secretari general de CCOO, Unai Sordo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor