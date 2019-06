VÍDEOS Carme Forcadell ja és a la presó de Mas d'Enric

ACTUALITZACIÓ @ForcadellCarme ja és a la presó de Mas d'Enric. L'expresidenta del Parlament de Catalunya ha arribat al centre penitenciari del Catllar aquest dimecres poc minuts abans de dos quarts de quatre; informa @JonathanOca https://t.co/DdoG74Z22R pic.twitter.com/JvN7X1BzWm — NacióTarragona (@naciotarragona) 26 de junio de 2019

Carme Forcadell ja és a la presó de Mas d'Enric. L'expresidenta del Parlament de Catalunya ha arribat al centre penitenciari del Catllar a les 15.25 h enmig d'un gran desplegament policial. Segons fonts penitenciàries, Forcadell ha entrat a la presó i primer ha passat pel d'ingressos per ser identificada. Després li faran una revisió mèdica i posteriorment serà trasllada al mòdul de dones, a una cel·la individual.Forcadell no haurà de romandre a ingressos perquè torna a la presó després del trasllat a Madrid per a la celebració del judici de l'1-O al Tribunal Suprem i per tant, torna a la cel·la que ocupava abans.L'expresident del Parlament podrà tornar a desenvolupar les activitats que feia dins del centre penitenciari abans de ser trasllada a Madrid. Aquest cap de setmana ja podrà rebre la visita de la seva família.Una cinquantena de persones han rebut Forcadell amb estelades i pancartes de "llibertat presos polítics". El trasllat ha agafat per sorpresa molta gent que no s'esperava que l'expresidenta arribés a quarts de quatre, sinó que ho faria cap a quarts de sis o les sis.Aquest vespre, cap a les 20 h, hi ha convocat un acte reivindicatiu a l'exterior de la presó de Mas d'Enric per denunciar que hi hagi presos polítics i per exigir-ne l'alliberament.Actualment a la presó de Mas d'Enric hi ha uns 810 interns i 51 dones. Les dones ocupen un dels 9 mòduls del centre penitenciari ubicat al Catllar.

