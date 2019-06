VÍDEO Així s'instal·len els nous cotxes del Cremallera de la Vall de Núria

El Cremallera de la Vall de Núria estrenarà ben aviat els nous cotxes per a passatgers. Així ho han anunciat des de la Vall de Núria, a través del seu Instagram, on s'ha penjat un vídeo on es pot veure com han començat els treballs per instal·lar-els, i com els operaris i la maquinària treballen per enllestir al més aviat possible el canvi i reprendre el funcionament de l'emblemàtic tren.El Cremallera, inaugurat l'any 1931, és l'únic mitjà per accedir a la vall, amb un recorregut de 12,5 km que supera un desnivell de més de 1.000 metres.

