Un artista català denuncia que Felip VI li ha fet perdre 100 euros

Felipe VI, me debes cien euros tío. Además de lo que nos cuestes a toda la ciudadanía contribuyente, que ni es de dominio público.



Hoy visitas el Museu Nacional d’Art de Catalunya, y por imperativo institucional se para todo. Incluída la presentación de mi trabajo “Una gestión diferente del dolor” –que mira tú por donde, tu salías; sincronicidades de la vida. Sales porque uso parte de tu vergonzoso discurso post 1-O-17 como ejemplo de la poca honra de tu Estado alterofóbico español.



Yo es que España es que me duele en el alma, mira.

Porque hay tanta gente maravillosa tan manipulada y desinformada y desempoderada.



Y bueno, pues esto en buena parte es responsabilidad del Estado, tito, lo siento. Tuya.



El Estado español lo habeis montado de una forma, que a la práctica es el Mal Absoluto –siéntate a hacer la declaración de la Renta por internet un día y lo verás. Sorry not sorry. Luego pues lo de siempre, lo normal en todo Estado predemocrático como este: clasismo, torturas, marginación, corrupción, privilegios, racismo, sexismo; fobia a lo que no sea hombre blanco cis hetero de clase media y capacidades conformes a las necesidades de la industria capitalista del momento. Todo ahí mezclao e institucionalizao.



“El Estado es así” y lo que quieras, pero hoy ya no valen excusas. Tú viajas, Felipe, y lo tienes que haber visto. Hay sitios del mundo que lo del Estado… pues lo llevan mejor.



Y sin ofender pero uno se muestra inútil en su trabajo y lo echan: él puede que aprenda y en su trabajo puede que pongan un@ mejor. Tú viajas Felipe, y lo tienes que haber visto.



Hablando de viajar: me debes 100€.



Son de un vuelo que tenía que coger para presentar Una gestión diferente del dolor en el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Tenía que estrenarla hoy, pero se anularon todos los actos del Museu por imperativo institucional. Por tu visita, vaya.



Y claro, yo lo penso ahí muy fuerte, ¿sí?



Y me debes 100€, tito.



Nada, te dejo un poema:



Amaneció un buen día,

tanto, como para abdicar

y Paypal



ivaquexuta



PS: al final presentem el 19 de setembre a les 7 de la tarda. Porteu auriculars





Oriol Fuster, un artista d'Amposta, ha denunciat que ha perdut 100 euros per culpa de Felip VI. Tal com ha explicat ell mateix a, havia comprat un vol per assistir aquest dijous al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), on s'hi exposava el seu treball Una gestió diferent del dolor. L'exposició, com explica el seu creador, proposa "un itinerari pel propi museu amb perspectiva de gènere, raça, classe colonialitat, capacitat i edat", i especifica que la majoria de veus "són de dones rurals"."Es tracta d’un episodi irònic perquè volíem renovar les mirades que dona el museu amb la voluntat d’incloure tots aquells col·lectius infrarepresentats", explica Fuster en declaracions a aquest diari, i afegeix: "En el moment en què ho hem de presentar, apareix una persona que és el símbol del poder absolut, una figura que a mi com a ciutadà, persona i artista em resulta absolutament aliè".I què ha passat? És senzill. Felip VI té previst passar aquest dijous per Barcelona per presidir el sopar de gala de la Nit de la Logística i la cerimònia d'entrega dels Premis SIL. Arran d'això s'han cancel·lat tots els actes previstos al MNAC, també l'exposició en qüestió. En conseqüència, l'artista ampostí, que es troba actualment a l'estranger, ha perdut els 100 euros del vol que havia comprat per ser present a la seva pròpia exposició. "Això, sumat a la precarietat general, a la particular de l'ofici d'artista a l'Estat, i a la barra per definició que té la monarquia espanyola, m'ha fet enfadar una mica", ha lamentat.En aquest sentit, Fuster ha constatat que ell i el monarca són "dos extrems de la cadena tròfica": "Un jove rural artista i un cap d’Estat autoritari vertical. Representa les grans contradiccions que hi ha a l’Administració i a l’Estat espanyol en general". L'artista considera que hi ha dues "realitats paral·leles" entre la ciutadania i l'Estat, i que aquesta "desconnexió" és a dia d'avui "més flagrant que mai".Arran dels fets, ha admès que se li treuen les ganes de continuar desenvolupant projectes com a artista. El malestar és evident i per això ha decidit protestar. "Després d’un any de treball, d’inversió de temps, diners i salut d’algú com jo que sóc un mort de gana, que la màxima figura d l’Estat decideixi d’avui per demà que es presenta al MNAC , a mi em sembla que no haver protestar hauria estat incoherent. No m’han deixat altra opció", ha explicat.És per això que ha volgut enviar una carta al rei espanyol. La podeu llegir a continuació:

