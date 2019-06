Estiu d'obres a Barcelona

La tinenta d'alcalde, Janet Sanz, presenta les obres d'estiu a Barcelona Foto: NacióDigital

Durant els mesos d'estiu es renovarà la Línia 1 del metro amb nou quilòmetres de via i instal·lacions. Com a conseqüència, entre el 29 i el 30 d'agost restarà sense servei el tram entre les estacions de Clot i Fondo. Aquesta és una de les 76 actuacions que preveu l'Ajuntament de Barcelona durant els tres mesos d'estiu. Moment en què, com exposa la tinenta d'alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i "Mobilitat, Janet Sanz, "hi ha menys activitat i es causen menys molèsties als veïns i veïnes".De les actuacions més rellevants, explica Sanz, destaca la finalització de la superilla del barri de Sant Antoni, la planificació del carrer Gran de Sant Andreu amb un nou passeig i la urbanització de la cobertura de la Ronda de Dalt. Totes tres, dirigides a crear un "urbanisme social" per "millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes", segons apunta la tinenta.També es potencia "Barcelona com a ciutat jugable". Això es concreta amb "mesures de creació de rehabilitació de jocs infantils i fer-los més confortables". En aquest sentit aquest estiu es concretaran tres espais: el parc de La Pegaso del districte de Sant Andreu, els Jardis de la Indústria a l'Eixample i la inauguració del Parc Central de Nou Barris.De les 31 urbanitzacions en què es duen a terme les obres, durant l'estiu de 2019 se'n preveu finalitzar 16 de forma definitiva. Les obres, amb una inversió municipal de 18,5 milions d'euros, també van encaminades a reduir l'impacte mediambiental, explica Sanz, que també destaca que van orientades a "la pacificació i la generació d'espais habitables que impliquin un canvi de model" per reduir la generació d'"efecte hivernacle".En el quart any de legislatura, i en comparació a l'any anterior, les actuacions han disminuït en 16. Sanz, però, ha explicat que el passat estiu "va ser un any excepcional" i que "es van fer moltes actuacions relativament petites" i, per tant, el número "era molt elevat".Quant a les infraestructures viàries i ferroviàries, a part de l'afectació de la línia 1, també es veuran tallades des de finals de juliol fins a finals d'agost les estacions de Paral·lel i Sagrada Família de la línia 2. A la 5, es reprendran "les obres per poder posar en servei la nova estació de metro d'Ernest Lluch i es deixarà sense efecte el servei d'estació de Pubilla Cases pràcticament un mes", tal com ha explicat Sanz.Pel que fa a les obres dels túnels viaris de les Glòries, Sanz apunta que "el calendari previst de finalització és el primer trimestre de 2021". Durant el pròxim mes d'agost, en conseqüència, "hi haurà afectacions importants que afectaran la fluïdesa del trànsit".També es duran a terme actuacions més petites que afectaran el trànsit a la ciutat. Entre elles destaca el tall en la Ronda de Dalt i el carrer del Nus de la Trinitat, ambdós com a conseqüència de les pavimentacions. Així mateix, també són rellevants les pavimentacions per millorar la seguretat de les calçades a la Plaça Francesc Macià, la Plaça Cinc d'Oros o el túnel de la Plaça Espanya.

