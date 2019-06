L'assemblea de Societat Civil Catalana avala la línia «moderada» de Josep Ramon Bosch

L'assemblea de Societat Civil Catalana (SCC), celebrada a l'hotel Atenea de Barcelona, ha elegit l'historiador i exdiputat del PP al Parlament Fernando Sánchez Costa com a nou president després que es retirés la candidatura que liderava l'històric activista Sixto Cadenas. S'ha aprovat per gran majoria l'informe de gestió de Bosch (per 137 vots a favor i 10 abstencions). D'aquesta manera, l'entitat ha validat el "gir moderat" donat pel president sortint, Josep Ramon Bosch, qui ha dirigit SCC durant un període transitori, després de la crisi que va travessar Societat Civil a finals de l'any passat Com a principals suports de la candidatura de Sánchez Costa, a banda del mateix Josep Ramon Bosch, hi ha els socis més vinculats al PSC, com Àlex Ramos (elegit com a vicepresident primer) i Xavier Marín, que serà el responsable d'organització. Però també hi són Juan Arza, exmembre de la direcció del PP català, i Manuel Miró, tots dos vinculats a la Fundació Joan Boscà, presidida per Bosch.La presentació de la candidatura de Sixto Cadenas -avançada ahir per- va ser una sorpresa que es va sortir del guió previst. Cadenas és un dels animadors històrics de l'entitat i molt considerat entre els socis. Va formar part de la junta de l'anterior president, José Rosiñol. Cadenas i Sánchez Costa són militants del PP, cosa que ha confós alguns socis. Darrera de Cadenas s'havien situat els sectors més inquiets davant el gir imprimit per Bosch, a qui alguns consideren massa heterodox i "tou" amb el sobiranisme.Bosch deixa una entitat estabilitzada després de la crisi viscuda arran de l'acusació d'irregularitats comptables que va recaure en l'anterior junta. En aquell moment, les tensions entre els diversos partits constitucionalistes també es va reproduir en l'interior de Societat Civil. Bosch va encarregar dues auditories que aclareixen la situació comptable. D'altra banda, es va elaborar un full de ruta que rebutja els missatges polaritzadors i busca una posició moderada enmig del conflicte polític.Les declaracions conciliadores de Bosch -que s'ha mostrat favorable a la normalització lingüística i a un possible indult en cas de condemna als presos polítics- també han generat la irritació d'un corrent minoritari de socis . Ara s'obre una nova etapa en què les forces vives de l'entitat volen superar la crisi viscuda el 2018.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor