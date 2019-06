Un alumne de Cervera obté la millor nota de la selectivitat amb un 9,9

Els dies 12, 13 i 14 de juny un total de 33.944 estudiants es van presentar a les proves d’accés a la universitat (PAU). D’aquests, 29.243 es van examinar de la fase general i 4.701 només de la fase específica. La nota mitjana global de les PAU (fase general) ha estat de 6,617. Podeu consultar aquí totes les notes de la selectivitat. En aquesta convocatòria, la nota més alta és d’un 9,90 i l’ha obtinguda Eduard Garrabou Benet, un alumne de l’Institut Antoni Torroja, de Cervera, que s’ha examinat a la Universitat de Lleida.Amb un 9,8 hi ha quatre alumnes: Albert Boladeras Hervàs, examinat a la Universitat de Barcelona, de l’Escola Joan Pelegrí; Júlia Ibañez Massa, examinada a la Universitat de Girona, de l’Institut Jaume Vicens Vives; i dos alumnes examinats a la Universitat de Lleida: Arnau Noguera Segura, de l’Institut Antoni Torroja, i Max Gasia Tost, estudiant a l’Escola Episcopaliana Mare de Déu de la Acadèmia, de Sort.La qualificació més alta obtinguda entre els examinats a la Universitat Politècnica de Catalunya i a la Universitat Pompeu Fabra ha estat d’un 9,7 i correspon, respectivament, Diego Hernández Antón, alumne de Gelida, de l’Institut Gelida; i Aïda Cunill Carreras, alumna de Sant Vicenç de Montalt, de l’Escola Pia Santa Anna de Mataró.A les seus de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat Rovira i Virgili la qualificació més alta ha estat un 9,6, obtingudes, respectivament, per Jordi Martínez Sant, alumne de Terrassa, de l’Escola Cingle; i Anna Moreso Serra, alumna de Tortosa, de l’Institut Dertosa.Enguany hi ha 693 alumnes, 406 noies i 287 nois, que rebran la distinció que atorga el Govern de la Generalitat als estudiants amb una nota igual o superior a 9 en la fase general de les PAU. L’acte de lliurament tindrà lloc el proper 19 de juliol a Barcelona.Dels estudiants que enguany han cursat segon de batxillerat, un total de 27.554 (97,36%) són aptes per accedir el curs que ve a la universitat. La nota mitjana de PAU (fase general) d’aquests estudiants és de 6,638. La nota mitjana de l’expedient de batxillerat ha estat de 7,43, i la nota mitjana d'accés a la universitat, que es calcula en base al 60% corresponent a l’expedient de batxillerat i el 40% restant a la nota de la fase general de les PAU, ha estat de 7,115.Dels 4.701 estudiants que només s’han examinat de la fase específica, 1.922 aptes procedeixen de batxillerat i 1.784 de cicles formatius de grau superior (CFGS). El percentatge d’aquests alumnes de la fase específica aprovats ha estat del 88,21% en el cas d’alumnes de batxillerat i del 70,74% en el cas d’alumnes de cicles formatius de grau superior (CFGS).A través d'un comunicat difós pel Govern, el Departament d'Educació ha afirmat que els resultat avalen que les PAU continuen sent "un mecanisme útil i eficaç" per ordenar l'admissió a la universitat "respectant els principis d'igualtat, mèrit i capacitat".Els resultat de la fase general de la selectivitat indiquen que hi ha hagut 29.385 matriculats dels quals se'n van presentar 29.243 i en van aprovar 28.196, és a dir, el 96,42%. La mitjana d'expedients aprovats és de 7,41; la mitjana d'aprovats de les PAU ha estat del 6,617 i la mitjana d'accés a la universitat ha estat del 7,09.Les notes mitjanes en matèries comunes a la fase general han estat les següents (entre parèntesi s'indiquen el nombre d'alumnes aptes).- Llengua catalana i literatura: 6,85 (28.039)- Llengua castellana i literatura: 6,89 (28.213)- Anglès: 6,43 (27.738)- Francès: 7,75 (321)- Alemany: 7,84 (113)- Italià: 7,27 (35)- Història: 6,59 (28.211)Les notes mitjanes en matèries de modalitat han estat les següents (de nou, entre parèntesi s'indica el nombre d'alumnes aptes):- Anàlisi musical: 6,33 (169)- Biologia: 6,69 (8.221)- Ciències de la terra i medi ambient: 5,99 (1.231)- Cultura audiovisual: 7,24 (1.705)- Dibuix artístic: 7,45 (710)- Dibuix tècnic: 6,23 (1.557)- Disseny: 6,49 (929)- Economia de l'empresa: 7,05 (6.876)- Electrotècnia: 4,85 (627)- Física: 6,41 (6.274)- Fonaments de les arts: 6,76 (2.025)- Geografia: 6,30 (4.220)- Grec: 7,30 (575)- Història de l'art: 6,33 (1.771)- Història de la filosofia: 6,55 (1.570)- Literatura castellana: 6,54 (1.407)- Literatura catalana: 6,49 (1.799)- Llatí: 6,01 (3.500)- Matemàtiques: 6,00 (13.480)- Matemàtiques aplicades CC.SS.: 6,50 (13.455)- Química: 5,97 (6.973)- Tecnologia industrial: 5,95 (1.457)

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor