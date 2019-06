Maragall: «Els comuns i el PSC han decidit que el mercat segueixi manant en el preu del lloguer»

ERC està especialment dolguda amb el fet que l'oposició hagi tombat el decret per regular el preu del lloguer que ha impulsat la consellera de Justícia, Ester Capella. Especialment crític amb el vot contrari dels comuns i del PSC ha estat el líder republicà a Barcelona, Ernest Maragall, que precisament va fer bandera del decret del Govern durant la campanya de les eleccions municipals. "El PSC i els comuns han decidit que és millor que el mercat segueixi manant sobre els preus", ha etzibat el dirigent.Els comuns, a l'igual que la CUP, ha expressat el seu rebuig al decret tot al·legant que és "buit" de contingut i no contribueix a limitar els preus perquè es basa en les xifres d'arrendaments que ja s'estan pagant, perquè conté massa excepcions i perquè no ha estat consensuat amb les entitats socials. Maragall, però, ha lamentat que un cop el Govern "pren el risc de governar amb un decret històric", l'oposició negui l'oportunitat de debatre sobre aquesta qüestió impedint-ne la tramitació."Sorprèn aquest posicionament conservador i allunyat de la transformació que pregonen", ha assegurat adreçant-se indirectament al govern d'Ada Colau. Segons Maragall, comuns i PSC prefereixen exercir "el dret a veto" i que "res es mogui si no són ells qui ho impulsen". Això implica, ha dit, "renunciar a l'autogovern" i ha demanat que cal assumir posicionaments que permetin avançar.

