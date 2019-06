El TC denega la petició del PSC d'anul·lar la votació del Parlament per fer Iceta senador

El Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat denegar la petició del grup parlamentari del PSC de suspendre cautelarment l'acord de la mesa del Parlament en què es va decidir el sistema de votació de paperetes per designar els senadors que representarien la Generalitat a la cambra alta espanyola. L'acord es va prendre el 16 de maig del 2016, després del debat perquè Miquel Iceta pogués ser designat senador, com a pas previ a ser nomenat president del Senat. Això, però, finalment no va poder ser així pel vot en contra dels partits independentistes.Ara, després que Iceta presentés un recurs d'empara al Constitucional en considerar que es vulnerava el seu dret a representació derivat dels resultats electorals del 21 de desembre del 2017, aquest tribunal considera que el sistema de votació elegit per la mesa del Parlament és una "decisió parlamentària" sobre la qual no es pot dictar la suspensió, ja que s'ha portat a terme i s'han esgotat els seus efectes. No obstant això, i malgrat no entrar en el sistema de votació, segueix estudiant el recurs.En una compareixença pública després de perdre la votació, Miquel Iceta ja va lamentar que el "sectarisme" dels independentistes s'hagués imposat "a la legalitat i al sentit comú" , un fet que ha reconegut que "enrareix" l'inici de la legislatura espanyola i les relacions d'ERC i Junts per Catalunya amb el govern de Pedro Sánchez. En el recurs d'empara presentat, els socialistes apuntaven al sistema de votació que s'havia seguit al Parlament, que havia estat electrònic i secret i que havia contribuït a "alterar" la representació que els corresponia amb el bloqueig resultant. El PSC havia demanat un vot per papereta i en urna, que només permetia votar a favor del candidat a senador o en blanc, però la majoria independentista de la mesa l'ha tombat.

