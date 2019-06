El dia de l'orgull LGTBI també planta cara a l'auge d'incidències contra el col·lectiu

Ahir la repressió policial va caure sobre la nostra acció al @PrideBarcelona

Avui recordem que fa 50 anys, bolleres, trans i mariques eren reprimides per la policia per exigir dignitat i respecte.

Seguim amb @28jautonom per un orgull autònom i combatiu🏳️‍🌈🔽

Demà a la mani? pic.twitter.com/6caMCYkCo5 — 28J AUTÒNOM BCN (@28jautonom) 28 de juny de 2019

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de juny de 2019

Les companyes de la @CridaLGBTI, amb el suport d'altres grups LGBTI, han ocupat la seu d'@Esquerra_ERC per demanar una reunió amb el Conseller @ChakirelHomrani per demanar una aplicació real de la llei 11/2014 contra LGBTI-fòbia.



Aquesta petició porta des de 2015 sobre la taula. pic.twitter.com/7KblSRPOlk — Nou Barris LGBTI (@NouBarrisLGBTI) 28 de juny de 2019

Hola @ChakirelHomrani i @Esquerra_ERC: Aquí teniu les nostres demandes. Us esperem a la vostra seu!

Se'ns ha acabat la paciència! Desplegueu la Llei 11/2014! pic.twitter.com/2ZA6QZr3DE — Crida LGBTI (@CridaLGBTI) 28 de juny de 2019

Des d'aquest dijous, Barcelona acull més d'una trentena d'activitats que van des d'exhibicions i concerts fins a tallers per a tots els públics amb motiu del dia de l'orgull LGTBI. Per primera vegada, el Pride 2019, l'esdeveniment que organitza l'Associació Catalana d'Empreses per a Gais i Lesbianes (ACEGAL) - hi ha propostes alternatives a aquesta celebració del Pride - està dedicat a les famílies. Amb el lema "We Are Family", aquest any el Pride Barcelona posa l'accent en la diversitat de famílies que existeixen.L'actriu catalana Itziar Castro, la pregonera que va donar el tret de sortida del Pride aquest dijous, reflexiona amb: "És molt necessari posar de manifest que no totes les famílies són pare-mare, i més en un moment que creixen les denúncies d'agressions cap a les persones LGTBI". Així és: fa una setmana l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) alertava d'un increment de les incidències , xifrant en 113 les que es van produir el 2018. L'orgull LGTBI arriba, doncs, en un moment on els casos de lgtbifòbia han estat més denunciats que mai."Hem de sortir a reivindicar la diversitat, que és positiva i ens enforteix com a societat i persones", determina Castro. Segons l'actriu, el Pride d'aquest any "també és una resposta a aquells que volen allunyar els nens de la diversitat". Castro considera que és important que de ben petits, quan les criatures són "lliures d'estigmes i prejudicis", creixin en llibertat i diversitat, "perquè forma part de la vida i han de veure que existeixen realitats molt diferents. És fonamental reivindicar-ho".Castro -que també va ser l'encarregada de llegir el manifest el passat 8 de març- ha recordat que el dia de l'orgull homenatja les revoltes d'Stonewall, avui fa 50 anys. Segons l'actriu, "sortim al carrer perquè no és veritat el que diuen alguns de per què us manifesteu si ja ho teniu tot?"; al desembre de l'any passat l'OCH informava que la transfòbia va causar, durant el 2018, una de cada quatre incidències recollides; al març computava 35 incidències de caràcter lgtbifòbic a Catalunya, gairebé el doble que el mateix període respecte a l'any passat. "No ho tenim tot, al contrari. Això no s'ha acabat i som aquí per reivindicar-ho", ha dit Castro.Barcelona acull nombroses activitats i accions amb motiu del dia de l'orgull LGTBI, que ja es poden consultar a través d'aquest enllaç . Si bé el Pride centra l'atenció en la família, la Comissió Unitària 28 de juny i la plataforma 28JAutònom posen el focus en un dia de l'orgull antifeixista, feminista i anticapitalista.El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, incideix en la necessitat que les institucions "garanteixin els drets LGTBI" . Segons Rodríguez, tot i que la Llei 11/2014 protegeix els drets del col·lectiu, "no s'ha implementat en la seva totalitat", i en conseqüència, "es permet la gratuïtat de les agressions lgtbifòbiques". Des del moment de l'aprovació de la llei, "els col·lectius tenim clar que una llei sense un règim sancionador no té sentit". L'agressió més recent, de fet, és la que s'ha difós aquest divendres a través de les xarxes socials i que ha tingut lloc a Barcelona, on un jove ha estat amenaçat per un altre que li ha etzibat, literalment, "Et faré heterosexual a hòsties".El primer "error", segons el president, és que existeixi una àrea d'igualtat "en comptes d'una dedicada al col·lectiu LGTBI" que depengui del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, "en comptes de dependre de Presidència, com ja havia estat una realitat durant el tripartit, ja que és des d'on tindria incidència sobre la resta de conselleries". La inexistència d'aquesta estructura administrativa explicaria, segons el president, les només deu sancions en cinc anys per la llei contra l'homofòbia Rodríguez troba a faltar un pla estratègic integral per part del Govern, "fa cinc anys que esperem canvis, que encara hi ha assetjament escolar, agressions... estem cansats, per això treballem amb ajuntaments, el Síndic i la Diputació". Aquest divendres membres de la plataforma Crida LGTBI i altres col·lectius han ocupat la seu d'ERC per demanar una reunió amb el conseller de Treball, Chakir el Homrani, per exigir l'aplicació de la llei 11/2014."El que volem és que les males praxis siguin condemnades", demana Eugeni Rodríguez, que troba a faltar presència i assistència permanent 24 hores, i un servei d'atenció integral específic per al col·lectiu. Des de l'OCH lamenten la "poca complicitat" entre el Govern i les entitats, especialment amb ells. "Sense un règim sancionador amb possibilitat de mediació i d'obrir investigacions, no té sentit la llei", i ha afegit que ja fa temps que han demanat un canvi en la direcció general d'Igualtat del Departament de Treball.L'advocada penalista especialitzada en drets humans Laia Serra reflexiona que l'absència d'un règim sancionador específic depenent de la Llei 11/2014 "fa perdre molta potència a la llei". Segons Serra, tant la població com els col·lectius LGTBI "necessiten veure que hi ha una resposta per part de l'autoritat davant les vulneracions de dret", i considera "necessari i desitjable" que es desenvolupi una normativa específica. "No hi ha cap mena de justificació davant del fet que fins avui dia no s'hagi desenvolupat aquest règim, pel qual hi hem participat i col·laborat perquè es desplegui", afirma.Serra explica que actualment existeix el Decret 278/1993, que és el règim sancionador genèric de la Generalitat. "Però el que no es pot fer és posar com a pretext de la no sanció l'absència d'eines jurídiques, perquè mentre no es desplega la llei i per tant, el règim sancionador específic, la Generalitat podria utilitzar el genèric del 1993".La directora general d'igualtat, Mireia Mata, explica que la Llei 11/2014 és de caràcter administratiu. En altres paraules, l'àrea LGTBI només pot fer instruccions administratives, ja que les incidències relacionades amb àmbits laborals recauen a Inspecció de Treball i les que són delictes d'odi són de tipus penal, per tant, corresponen a Mossos d'Esquadra i jutjats. La llei 11/2014 té associades les sancions administratives, per exemple: multar un local d'oci que no permet l'accés a una parella homosexual.Quan es va aprovar la Llei 11/2014, a la disposició adicional segona s'estipulava que en el termini de dos anys s'havia de fer la Llei de no discriminació. Així ha estat: el Govern va aprovar a l'octubre la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació . Quan acabi la tramitació d'aquesta llei i s'aprovi sí que hi haurà una norma sancionadora pròpia -la que emanarà de la mateixa normativa-. Mentrestant, la Generalitat fa servir la genèrica del 1993."La del 1993 és una llei molt garantista envers la víctima i el suposat agressor, són multes molt petites, les que s'hi estipula. Per això nosaltres ara fem pressió al Parlament perquè s'aprovi la llei i tinguem una norma sancionadora homologable als països europeus, on sí que se sanciona la lgtbifòbia", explica Mata. En cas de voler-se endurir les multes caldria reformar la llei, de qui dependrà el règim sancionador.La directora general de l'àrea d'igualtat assenyala que la Llei d'igualtat de tracte i no discriminació té una part pedagògica "molt important": el reglament del deure i intervenció. El Govern ha impulsat una mesura pionera a l'estat espanyol, que és l'obligació que tenen tots els treballadors de funcions públiques d'intervenir en cas de ser testimonis d'una discriminació. "Sancionar és important, sí, però no és la solució dels problemes. La pedagogia és fonamental", afirma Mata.A l'espera del desenllaç d'aquesta "impunitat" que denuncien les entitats, del futur de la llei i de les recomanacions que ha fet el Síndic de Greuges, el dia de l'orgull tornarà a recordar -per 50è any- les revoltes d'Stonewall i Barcelona s'omplirà d'activitats, una manifestació i diverses accions reivindicatives. El dia de l'orgull és diversitat, amor i llibertat però també és lluita contra la repressió, el feixisme i el capitalisme.

