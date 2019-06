Les demències degudes a l'alcohol són més freqüents en homes i les de trastorn mental, en dones

La revista científica de referència Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association acaba de publicar els resultats de la investigació que ha fet l'equip de Registre de Demència de Girona. Es tracta del primer estudi epidemiològic sobre les demències de baixa freqüència.Tot i que la malaltia de l'Alzheimer és la causa de demència més freqüent (representa més del 55% dels casos), hi ha altres malalties que poden causar el deteriorament de les funcions cognitives i la pèrdua de la independència funcional. Entre les considerades com a poc freqüents, hi ha la malaltia per cossos de Lewy, el Parkinson o la degeneració frontotemporal, entre d'altres. L'estudi s'ha fet a partir de les dades recollides en els últims deu anys de registre continuat i més de 7.500 pacients registrats a la Regió Sanitària de Girona.Queda molt per investigar i conèixer sobre els factors que afavoreixen les demències menys freqüents. Això es deu sobretot a les dificultats que hi ha per fer estudis epidemiològics de grans dimensions que permetin identificar aquests casos.De fet, l'Alzheimer és la causa de demència més freqüent i representa més del 55% dels casos. Però hi ha altres malalties que poden deteriorar les funcions cognitives i la pèrdua de la independència funcional. Entre les considerades com a poc freqüents, hi ha la malaltia per cossos de Lewy, el Parkinson o la degeneració frontotemporal. També hi ha les denominades demències secundàries, causades per una gran varietat de malalties de tipus metabòlic, immunològic, neoplàsic, traumàtic o fins i tot de tipus infecciós com l’encefalitis herpètica.L'estudi de l'equip d'investigadors gironins que ha publicat la revista científica de referència Alzheimer's & Dementia: Journal of the Alzheimer's Association és un pas més per avançar cap a aquest coneixement. S'ha fet a patir de les dades recollides en els últims deu anys de registre continuat i més de 7.500 pacients registrats a la Regió Sanitària de Girona.Entre les dades recollides, destaca que per cada 100.000 persones amb 65 anys o més es produeixen uns 1.100 casos de demència per Alzheimer a l'any. En el cas de demències de menys freqüència la proporció seria d'una 111 casos, entre ells per malalties neurodegeneratives associades a l'edat (els més comuns). I les demències per malaltia infeccioses o tumors és encara menys habitual i no supera els 65 casos per cada 100.000 persones de 65 anys o més a l'any.L’estudi també ha posat de manifest les diferències entre homes i dones en relació a la freqüència amb la qual pateixen les demències menys habituals. Així, s’observa que les demències causades pel consum abusiu i crònic d’alcohol és més freqüent en homes (3.7 casos d'homes/any enfront d' 1,7 casos de dones/any per cada 100.000 persones de 65 i més anys) i que les demències relacionades amb trastorns mentals crònics són més freqüents en dones (3,8 casos de dones/any enfront de 0,8 casos d'homes/any per cada 100,000 persones de 65 i més anys).El ReDeGi és un dispositiu de vigilància epidemiològica del Servei Català de la Salut (CatSalut), gestionat per l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), que registra des de l’any 2007 informació clínica sobre els nous casos de demència diagnosticats als dispositius d’atenció especialitzada de la regió. El ReDeGi aporta informació sobre les principals característiques clíniques dels casos registrats i sobre la cobertura diagnòstica respecte els casos esperats en el territori.La seva principal funció és aportar informació poblacional sobre la pressió assistencial que representen els casos de demència. Hi participen tots els proveïdors de serveis sanitaris de la RSG (Hospital de Campdevànol, Hospital de Blanes, Hospital Sant Jaume de Calella, Hospital de Figueres, Hospital Universitari de Girona Josep Trueta, Hospital d’Olot, Hospital de Palamós i Hospital Santa Caterina de Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt) i actualment hi col·laboren més de 30 professionals especialistes en neurologia, geriatria, psiquiatria o medicina interna que realitzen la seva activitat assistencial en l’atenció sanitària a les demències en els vuit hospitals que hi ha a la regió sanitària de Girona.

